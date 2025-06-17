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Мантуров сообщил о снижении объема параллельного импорта в Россию
Мантуров сообщил о снижении объема параллельного импорта в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров сообщил о снижении объема параллельного импорта в Россию
Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:05+0300
2025-06-17T14:05+0300
2025-06-17T14:05+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И сравнивая с периодом там январь-апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 миллиардов долларов (в месяц - ред.). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в три раза", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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россия, мировая экономика, москва, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Денис Мантуров
Мантуров сообщил о снижении объема параллельного импорта в Россию
Мантуров: объем параллельного импорта в начале года снизился в три раза
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И сравнивая с периодом там январь-апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 миллиардов долларов (в месяц - ред.). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в три раза", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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