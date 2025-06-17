https://1prime.ru/20250617/manturov-858579078.html

Россия будет учитывать поставку техники Renault Украине

Россия будет учитывать поставку техники Renault Украине - 17.06.2025, ПРАЙМ

Россия будет учитывать поставку техники Renault Украине

Россия будет учитывать поставку техники компанией Renault Украине при рассмотрении вопроса о реализации обратного опциона, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:15+0300

2025-06-17T15:15+0300

2025-06-17T15:15+0300

россия

украина

денис мантуров

renault

фгуп "нами"

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия будет учитывать поставку техники компанией Renault Украине при рассмотрении вопроса о реализации обратного опциона, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Невзирая на то, что в 2022 году, когда подписывали договор о выходе компании из капитала и "АвтоВАЗа", и "Автофрамоса", который сегодня является "Москвичом" в Москве, опцион на шесть лет. Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не иметь возможности к реализации… Компания Renault в целом поставляет технику (Украине - ред.), и мы это знаем и видим. А когда уже из таких публичных источников происходят заявления, мы эти критерии точно будем учитывать", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ, оценивая возможность возвращения Renault на фоне новостей о том, что автоконцерн выразил готовность производить на Украине БПЛА. Первый вице-премьер РФ отметил, что компания Renault прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, и не оказывала никакого содействия в этой части по отношению к "АвтоВАЗу".

https://1prime.ru/20250617/peskov-858573952.html

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россия, украина, денис мантуров, renault, фгуп "нами"