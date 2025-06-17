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Маск заявил, что лабораторный анализ не выявил наркотиков в его организме
Маск заявил, что лабораторный анализ не выявил наркотиков в его организме - 17.06.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что лабораторный анализ не выявил наркотиков в его организме
Лабораторный анализ не выявил наркотических веществ в организме американского предпринимателя Илона Маска, следует из результатов исследования, опубликованных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:13+0300
2025-06-17T13:13+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Лабораторный анализ не выявил наркотических веществ в организме американского предпринимателя Илона Маска, следует из результатов исследования, опубликованных самим Маском на его странице в соцсети X. В заключении Лабораторий тестирования на наркотики США, которое опубликовал Маск, указано около 20 названий наркотиков, напротив каждого из них напечатано слово "отрицательный". В документе отмечается, что Маск сдал анализ 11 июня. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал Маска "конченым наркоманом". В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Маск отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает кетамин и другие наркотики.
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общество , сша, дональд трамп, washington post, илон маск
Общество , США, Дональд Трамп, Washington Post, Илон Маск
Маск заявил, что лабораторный анализ не выявил наркотиков в его организме
Лабораторный анализ не выявил наркотических веществ в организме Маска
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Лабораторный анализ не выявил наркотических веществ в организме американского предпринимателя Илона Маска, следует из результатов исследования, опубликованных самим Маском на его странице в соцсети X.
В заключении Лабораторий тестирования на наркотики США, которое опубликовал Маск, указано около 20 названий наркотиков, напротив каждого из них напечатано слово "отрицательный". В документе отмечается, что Маск сдал анализ 11 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал Маска "конченым наркоманом".
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Маск отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает кетамин и другие наркотики.
Маску звонили из Белого дома с просьбой не ссориться с Трампом, пишут СМИ