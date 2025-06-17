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В GIS Mining отметили рекорд по работе энергоемких вычислительных устройств
В GIS Mining отметили рекорд по работе энергоемких вычислительных устройств - 17.06.2025, ПРАЙМ
В GIS Mining отметили рекорд по работе энергоемких вычислительных устройств
В майнингом дата-центре компании, расположенном на базе Калининской АЭС, достигнут отраслевой рекорд по непрерывной работе энергоемкого вычислительного... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:57+0300
2025-06-17T17:57+0300
2025-06-17T17:58+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В майнингом дата-центре компании, расположенном на базе Калининской АЭС, достигнут отраслевой рекорд по непрерывной работе энергоемкого вычислительного оборудования. Благодаря стабильному и качественному электроснабжению, надежным каналам связи и квалифицированному персоналу подтвержденные бесперебойные энергоемкие вычисления длятся уже более 182 дней. Это выдающееся достижение в мировой практике, которое впервые продемонстрировала Россия на мировом рынке.Участники рынка считают этот дата-центр в Удомле одним из самых безопасных ЦОДов в России. Его совокупная мощность может достичь 30 мВт на горизонте одного года, сообщил ПРАЙМу генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Российский рынок майнинга продолжает серьезную трансформацию после подписания Президентом России закона о развитии отрасли. Недобросовестные участники рынка покидают его, одновременно набирают обороты крупные инвестиционные проекты в отрасли.
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эксклюзив, майнинг
Экономика, Эксклюзив, майнинг
В GIS Mining отметили рекорд по работе энергоемких вычислительных устройств
В GIS Mining достигнут рекорд по бесперебойной работе энергоемких вычислительных устройств
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В майнингом дата-центре компании, расположенном на базе Калининской АЭС, достигнут отраслевой рекорд по непрерывной работе энергоемкого вычислительного оборудования. Благодаря стабильному и качественному электроснабжению, надежным каналам связи и квалифицированному персоналу подтвержденные бесперебойные энергоемкие вычисления длятся уже более 182 дней. Это выдающееся достижение в мировой практике, которое впервые продемонстрировала Россия на мировом рынке.
Участники рынка считают этот дата-центр в Удомле одним из самых безопасных ЦОДов в России. Его совокупная мощность может достичь 30 мВт на горизонте одного года, сообщил ПРАЙМу генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Российский рынок майнинга продолжает серьезную трансформацию после подписания Президентом России закона о развитии отрасли. Недобросовестные участники рынка покидают его, одновременно набирают обороты крупные инвестиционные проекты в отрасли.
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