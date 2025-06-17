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Стоимость меди умеренно снижается во вторник - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/med-858562040.html
Стоимость меди умеренно снижается во вторник
Стоимость меди умеренно снижается во вторник - 17.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди умеренно снижается во вторник
Цена на медь во вторник умеренно опускается, аналитики продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:44+0300
2025-06-17T09:44+0300
экономика
рынок
торги
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иран
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Цена на медь во вторник умеренно опускается, аналитики продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.39 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,23% - до 4,825 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,6% - до 9 703 долларов, алюминия - на 0,42%, до 2 513,5 доллара, цинка - на 1,33%, до 2 658 долларов. Мировые рынки оценивают ситуацию вокруг стран Ближнего Востока. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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рынок, торги, израиль, иран, ближний восток, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex
09:44 17.06.2025
 
Стоимость меди умеренно снижается во вторник

Цена на медь во вторник умеренно опускается

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Цена на медь во вторник умеренно опускается, аналитики продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.39 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,23% - до 4,825 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,6% - до 9 703 долларов, алюминия - на 0,42%, до 2 513,5 доллара, цинка - на 1,33%, до 2 658 долларов.
Мировые рынки оценивают ситуацию вокруг стран Ближнего Востока. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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