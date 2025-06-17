https://1prime.ru/20250617/mid-858592026.html

Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана

Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ

Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана

Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, толкают мир к ядерной катастрофе, Россия призывает израильское руководство одуматься и | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T21:46+0300

2025-06-17T21:46+0300

2025-06-17T21:58+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, толкают мир к ядерной катастрофе, Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ. "Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ. Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.

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россия, мировая экономика, иран, израиль, москва, мид рф, магатэ