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Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана
Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана
Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, толкают мир к ядерной катастрофе, Россия призывает израильское руководство одуматься и | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T21:46+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, толкают мир к ядерной катастрофе, Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ. "Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ. Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.
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россия, мировая экономика, иран, израиль, москва, мид рф, магатэ
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, МИД РФ, МАГАТЭ
Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана
МИД России: атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана толкают мир к ядерной катастрофе
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, толкают мир к ядерной катастрофе, Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ.
"Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ.
Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.
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