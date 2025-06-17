https://1prime.ru/20250617/minfin--858582301.html

Минфин 18 июня предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин 18 июня предложит ОФЗ двух выпусков - 17.06.2025, ПРАЙМ

Минфин 18 июня предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин России в среду, 18 июня, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T16:06+0300

2025-06-17T16:06+0300

2025-06-17T16:06+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 18 июня, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

https://1prime.ru/20250521/minfin--857797666.html

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рынок, финансы, россия, минфин рф