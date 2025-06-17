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Мишустин призвал увеличить выпуск автомобилей на альтернативном топливе
Мишустин призвал увеличить выпуск автомобилей на альтернативном топливе - 17.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал увеличить выпуск автомобилей на альтернативном топливе
Увеличение выпуска автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах топлива - электричестве и газе, необходимо для укрепления технологического... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:16+0300
2025-06-17T16:16+0300
2025-06-17T16:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Увеличение выпуска автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах топлива - электричестве и газе, необходимо для укрепления технологического суверенитета России, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленную мощность, увеличивать выпуск отечественного транспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива, электричестве, на сжатом и сжиженном газе", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию автомобильной промышленности. Он также отметил важность формирования современной экосистемы в автопроме и повышения уровня сервисного обслуживания. "Строить комфортные заправочные станции, зарядные комплексы, уделять внимание внедрению беспилотного транспорта и созданию для него необходимой инфраструктуры и нормативной базы", - отметил премьер-министр. Мишустин напомнил, что в 2024 году правительство направило более 350 миллиардов рублей на субсидирование производства автомобилей. "В результате мы уже сегодня запустили 10 современных площадок. Это площадки в Тольятти, в Ижевске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тульской, Калужской областях и в ряде других регионов. В том числе там, где собираются и электромобили", - уточнил он.
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бизнес, россия, москва, тольятти, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТОЛЬЯТТИ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить выпуск автомобилей на альтернативном топливе
Мишустин отметил необходимость увеличения выпуска авто на альтернативных видах топлива
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Увеличение выпуска автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах топлива - электричестве и газе, необходимо для укрепления технологического суверенитета России, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленную мощность, увеличивать выпуск отечественного транспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива, электричестве, на сжатом и сжиженном газе", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию автомобильной промышленности.
Он также отметил важность формирования современной экосистемы в автопроме и повышения уровня сервисного обслуживания.
"Строить комфортные заправочные станции, зарядные комплексы, уделять внимание внедрению беспилотного транспорта и созданию для него необходимой инфраструктуры и нормативной базы", - отметил премьер-министр.
Мишустин напомнил, что в 2024 году правительство направило более 350 миллиардов рублей на субсидирование производства автомобилей.
"В результате мы уже сегодня запустили 10 современных площадок. Это площадки в Тольятти, в Ижевске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тульской, Калужской областях и в ряде других регионов. В том числе там, где собираются и электромобили", - уточнил он.
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