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Торговый оборот России с дружественными странами за 4 года вырос в 1,5 раза
Торговый оборот России с дружественными странами за 4 года вырос в 1,5 раза - 17.06.2025, ПРАЙМ
Торговый оборот России с дружественными странами за 4 года вырос в 1,5 раза
Торговый оборот России с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года увеличился в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:59+0300
2025-06-17T17:59+0300
2025-06-17T17:59+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Торговый оборот России с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года увеличился в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратсессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры. "Возрос и торговый оборот с дружественными странами, с Азией, с Африкой, Латинской Америкой, за предыдущие четыре года где-то в 1,5 раза", — сказал Мишустин. Он отметил, что сегодня Россия в результате санкционных ограничений перестраивает все основные маршруты движения товаров. Так, идет расширение, например, коридора "Север-Юг" для повышения доступности перспективных рынков сбыта. Для обеспечения большей связанности регионов развиваются дорожная сеть и пассажирское транспортное сообщение.
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россия, мировая экономика, азия, африка, латинская америка, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Михаил Мишустин
Торговый оборот России с дружественными странами за 4 года вырос в 1,5 раза
Мишустин: торговый оборот России с дружественными странами за четыре года вырос в 1,5 раза
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Торговый оборот России с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года увеличился в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратсессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры.
"Возрос и торговый оборот с дружественными странами, с Азией, с Африкой, Латинской Америкой, за предыдущие четыре года где-то в 1,5 раза", — сказал Мишустин.
Он отметил, что сегодня Россия в результате санкционных ограничений перестраивает все основные маршруты движения товаров. Так, идет расширение, например, коридора "Север-Юг" для повышения доступности перспективных рынков сбыта. Для обеспечения большей связанности регионов развиваются дорожная сеть и пассажирское транспортное сообщение.
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