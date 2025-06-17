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"Газпром" получил большинство в новом составе правления "Молдовагаза" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" получил большинство в новом составе правления "Молдовагаза"
"Газпром" получил большинство в новом составе правления "Молдовагаза" - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" получил большинство в новом составе правления "Молдовагаза"
Представители "Газпрома" получили пять из девяти мест в новом составе правления АО "Молдовагаз", пост председателя правления остается вакантным, сообщила во... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T20:11+0300
2025-06-17T20:22+0300
энергетика
газ
молдавия
кишинев
приднестровье
молдовагаз
газпром
energocom
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КИШИНЕВ, 17 июн - ПРАЙМ. Представители "Газпрома" получили пять из девяти мест в новом составе правления АО "Молдовагаз", пост председателя правления остается вакантным, сообщила во вторник пресс-служба молдавской компании. Наблюдательный совет "Молдовагаза" 9 июня утвердил новый состав правления сроком на три года. От Молдавии в него вошли три представителя: Вадим Чебан (бывший председатель правления), Раду Мандрабурка и Эдуард Каланча. "Новый состав правления АО "Молдовагаз" был представлен коллективу министром энергетики Дорином Жунгиет. "Газпром" представляют Михаил Юрьев, Павел Власов, Денис Емельянов, Роман Желнов и Антон Бубенов. Исполнение обязанностей председателя правления возложено на Вадима Чебана как заместителя председателя", - отмечается в распространенном для СМИ заявлении молдавской компании. Решение о назначении нового председателя правления пока не принято. В правление АО "Молдовагаз" входят 9 членов, которые назначаются по предложению основных акционеров сроком на 3 года. "Молдовагаз" является оператором газотранспортной системы Молдавии. "Газпром" владеет 50% (плюс 1) акций компании, правительство Молдавии - 35,33%, администрация Приднестровья - 13,44%. В мае Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) назначило местную госкомпанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. Чебан тогда заявлял, что соответствующие решения должны быть приняты основными акционерами компании в лице ПАО "Газпром" и Агентства публичной собственности. Осенью 2023 года ГТС была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
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газ, молдавия, кишинев, приднестровье, молдовагаз, газпром, energocom
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдовагаз, Газпром, Energocom
20:11 17.06.2025 (обновлено: 20:22 17.06.2025)
 
"Газпром" получил большинство в новом составе правления "Молдовагаза"

"Газпром" получил пять из девяти мест в новом составе правления АО "Молдовагаз"

© Sputnik / Mihai CarausМолдовагаз
Молдовагаз - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
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КИШИНЕВ, 17 июн - ПРАЙМ. Представители "Газпрома" получили пять из девяти мест в новом составе правления АО "Молдовагаз", пост председателя правления остается вакантным, сообщила во вторник пресс-служба молдавской компании.
Наблюдательный совет "Молдовагаза" 9 июня утвердил новый состав правления сроком на три года. От Молдавии в него вошли три представителя: Вадим Чебан (бывший председатель правления), Раду Мандрабурка и Эдуард Каланча.
"Новый состав правления АО "Молдовагаз" был представлен коллективу министром энергетики Дорином Жунгиет. "Газпром" представляют Михаил Юрьев, Павел Власов, Денис Емельянов, Роман Желнов и Антон Бубенов. Исполнение обязанностей председателя правления возложено на Вадима Чебана как заместителя председателя", - отмечается в распространенном для СМИ заявлении молдавской компании. Решение о назначении нового председателя правления пока не принято.
В правление АО "Молдовагаз" входят 9 членов, которые назначаются по предложению основных акционеров сроком на 3 года. "Молдовагаз" является оператором газотранспортной системы Молдавии. "Газпром" владеет 50% (плюс 1) акций компании, правительство Молдавии - 35,33%, администрация Приднестровья - 13,44%.
В мае Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) назначило местную госкомпанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. Чебан тогда заявлял, что соответствующие решения должны быть приняты основными акционерами компании в лице ПАО "Газпром" и Агентства публичной собственности.
Осенью 2023 года ГТС была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
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ЭнергетикаГазМОЛДАВИЯКишиневПРИДНЕСТРОВЬЕМолдовагазГазпромEnergocom
 
 
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