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Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику - 17.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника находится близко к уровню предыдущего закрытия, ожидая новых драйверов, следует из данных... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:16+0300

2025-06-17T10:16+0300

2025-06-17T10:16+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника находится близко к уровню предыдущего закрытия, ожидая новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 2 736,91 пункта. В частности, заметно дешевеют акции ДВМП (-2,12%), "Полюса" (-1,47%), ОВК (-1,07%). Сильно дорожают акции ОГК-2 (+2,80%), ТГК-1 (+1,43%), "ЭН+ Груп" (+0,72%). "Отметим, что российский рынок достаточно сдержанно отреагировал на подъем цен на нефть в конце прошлой недели, что может говорить о фокусе инвесторов на других факторах, в частности на отсутствии прогресса в переговорах по Украине и сильном рубле. Также инвесторы могут ожидать быстрого перехода ближневосточного конфликта в стадию переговоров, что снизит риски для рынка энергоносителей и вернет нефть марки Brent в диапазон 60-65 долларов, обусловленный фундаментальными факторами", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах и видя возможность для коррекционного снижения цен на нефть, сегодня ожидается преобладание продаж в российских бумагах, целевым по индексу Мосбиржи видится диапазон 2700-2750 пунктов, возможен тест его нижней границы, отмечает эксперт. "Индекс Мосбиржи находится в фигуре "сходящийся треугольник". Сойтись стороны этого "треугольника" должны где-то через неделю, но выход из него может быть и раньше. Верхняя сторона "треугольника" (сейчас около 2800 пунктов) - очень мощное сопротивление, она берет свое начало 25 февраля, и выше нее индексу Мосбиржи закрепиться пока не удавалось. Поддержка лежит в районе 2730 пунктов", - сказал Алексей Антонов из "Алор брокер".

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рынок, торги, акции, москва, украина, мосбиржа, двмп