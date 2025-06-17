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Российский рынок акций демонстрирует рост днем вторника

Российский рынок акций демонстрирует рост днем вторника - 17.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует рост днем вторника

Российский рынок акций демонстрирует рост днем вторника, следует из данных Московской биржи. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:02+0300

2025-06-17T15:02+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск увеличивается на 0,86% относительно предыдущего закрытия, до 2 761,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,66%, до 1 166,56 пункта. "Поддержку отечественным акциям оказывают растущие сегодня цены на нефть, тогда как сдерживающими факторами по-прежнему выступают санкционные риски", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Торговая активность остается ниже обычного уровня, отмечает эксперт. Цены при этом ускоряются в ходе вторника - так, августовский фьючерс нефти марки Brent время дорожает на 2,08%, до 74,75 доллара за баррель. В итоге позитивная динамика обусловлена ростом мировых цен на нефть, тем, что на саммите G7 не были приняты санкции в отношении РФ и не была согласована конфискация ее замороженных активов, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Поддержку рынку оказывает... заявление Дональда Трампа о том, что он не хочет ужесточать санкции против России. Дополнительный позитив для российского рынка – рост цен на нефть, который связан с... эскалацией между Ираном и Израилем", - добавляет Максим Федосов из УК "Первая". В частности, дорожают акции ОГК-2 (+4,47%), "Русснефти" (+3,46%), ПИКа (+3,07%), ММК (+2,33%), "Самолета" (+2,14%). "Акции "Озонфарма" дешевеют (-3,82%) на фоне SPO на Мосбирже, так как в компании сообщили, что цена размещения не превысит 48 рублей за бумагу, а на начало текущей сессии бумаги котировались выше 49 рублей. Объем размещения составит 5–7,5% от уставного капитала компании, free-float может увеличиться до 15,3%",- комментирует Чернов. "Продажи депозитарных расписок Fix Price(-3,5%) на Московской бирже запрещены, с 18 июня по 3 июля их можно обменять на акции ПАО "Фикс Прайс". Судя по всему, ценные бумаги эмитента дешевеют из-за резкого падения их ликвидности. Котировки "Полюса" (-1,65%) корректируются следом за золотом, которое снижается в цене", - добавляет Чернов. Дешевеют также акции ТМК (-1,71%), банка "Санкт-Петербург" (-0,22%), ОВК (-0,10%), префы "Башнефти" (-0,04%). "В отсутствие негативных новостей по европейским санкциям в отношении отечественных экспортеров, а также скачков цен на сырьевые продукты мы ожидаем закрытие рынка в "зеленой зоне", - заключает Магомедов.

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рынок, торги, акции, рф, иран, владимир чернов, дональд трамп, мосбиржа, финам, ук "первая"