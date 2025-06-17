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В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских"

В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских" - 17.06.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских"

Выявлены случаи мошеннических звонков, когда аферисты представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации",... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:25+0300

2025-06-17T12:25+0300

2025-06-17T12:25+0300

мошенничество

технологии

общество

россия

мвд

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Выявлены случаи мошеннических звонков, когда аферисты представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "УБК МВД России официально предупреждает: начали фиксироваться случаи мошеннических звонков, при которых злоумышленники представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что все официальные действия со стороны правоохранительных органов проводятся лично и с оформлением протокола, госорганам запрещено звонить гражданам в мессенджерах. "Сотрудники УБК и любых других подразделений полиции никогда не потребуют от гражданина предоставить данные платежных средств, пароли, коды авторизации. Передать или перевести деньги для их защиты требуют только мошенники!" - заключили полицейские.

https://1prime.ru/20250614/mvd-858478489.html

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технологии, общество , россия, мвд