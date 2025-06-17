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В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских"
В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских" - 17.06.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских"
Выявлены случаи мошеннических звонков, когда аферисты представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации",... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:25+0300
2025-06-17T12:25+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Выявлены случаи мошеннических звонков, когда аферисты представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "УБК МВД России официально предупреждает: начали фиксироваться случаи мошеннических звонков, при которых злоумышленники представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что все официальные действия со стороны правоохранительных органов проводятся лично и с оформлением протокола, госорганам запрещено звонить гражданам в мессенджерах. "Сотрудники УБК и любых других подразделений полиции никогда не потребуют от гражданина предоставить данные платежных средств, пароли, коды авторизации. Передать или перевести деньги для их защиты требуют только мошенники!" - заключили полицейские.
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технологии, общество , россия, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
12:25 17.06.2025
 
В МВД предупредили о мошеннических звонках от "киберполицейских"

МВД: мошенники представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Выявлены случаи мошеннических звонков, когда аферисты представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"УБК МВД России официально предупреждает: начали фиксироваться случаи мошеннических звонков, при которых злоумышленники представляются сотрудниками киберполиции и требуют провести проверку по факту "утечки информации", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что все официальные действия со стороны правоохранительных органов проводятся лично и с оформлением протокола, госорганам запрещено звонить гражданам в мессенджерах.
"Сотрудники УБК и любых других подразделений полиции никогда не потребуют от гражданина предоставить данные платежных средств, пароли, коды авторизации. Передать или перевести деньги для их защиты требуют только мошенники!" - заключили полицейские.
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