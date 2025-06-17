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Сийярто: план ЕК по отказу от ресурсов из РФ нарушает суверенитет Венгрии

Сийярто: план ЕК по отказу от ресурсов из РФ нарушает суверенитет Венгрии - 17.06.2025, ПРАЙМ

Сийярто: план ЕК по отказу от ресурсов из РФ нарушает суверенитет Венгрии

Венгрия расценивает план Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России нарушением своего суверенитета, поскольку правила сообщества... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T22:35+0300

2025-06-17T22:35+0300

2025-06-17T22:35+0300

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БУДАПЕШТ, 17 июн - ПРАЙМ. Венгрия расценивает план Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России нарушением своего суверенитета, поскольку правила сообщества предполагает, что выбор поставщиков относится к национальной компетенции, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза. "Это предложение серьезно нарушает наш суверенитет, поскольку договор о работе Евросоюза предусматривает, что государства-члены имеют полный объем полномочий в энергетической политике, и никто не может говорить, какие энергоносители нам покупать, сколько, у кого и когда", - сказал Сийярто в видеообращении. Он подчеркнул, что таким образом Брюссель отрезает Венгрию от выгодных и надежных нефти и газа из России. "Это неприемлемо, мы будем бороться против этого плана Брюсселя, и мы будем защищать энергетическую безопасность Венгрии, мы будем защищать венгерские семьи. Мы будем бороться столько, сколько потребуется, чтобы план фон дер Ляйен-Зеленского не смог уничтожить Венгрию и венгерские семьи ради Украины", - отметил Сийярто. В понедельник глава венгерского МИД заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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мировая экономика, венгрия, рф, брюссель, петер сийярто, ес, ек, facebook