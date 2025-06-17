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Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - 17.06.2025, ПРАЙМ
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:26+0300
2025-06-17T15:26+0300
энергетика
россия
запорожская область
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России. Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Уполномоченной организацией является ООО "Единый закупщик". А речь идет о средствах, которые предоставляются поставщику на возмещение недополученных доходов в размере, определенном на основании актов кабмина или ФАС России. Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета. Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
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россия, запорожская область, госдума
Энергетика, РОССИЯ, Запорожская область, Госдума
15:26 17.06.2025
 
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

Госдума приняла в I чтении проект об отмене НДС для энергосбытовой компании

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России.
Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Уполномоченной организацией является ООО "Единый закупщик". А речь идет о средствах, которые предоставляются поставщику на возмещение недополученных доходов в размере, определенном на основании актов кабмина или ФАС России.
Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.
Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
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