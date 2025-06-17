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"Росконгресс": независимость центральных банков уходит в прошлое

"Росконгресс": независимость центральных банков уходит в прошлое - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": независимость центральных банков уходит в прошлое

Независимость центральных банков во всем мире уходит в прошлое, постепенно в большинстве стран регуляторы будут подчинены правительствам, говорится в... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T03:27+0300

2025-06-17T03:27+0300

2025-06-17T03:27+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Независимость центральных банков во всем мире уходит в прошлое, постепенно в большинстве стран регуляторы будут подчинены правительствам, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. "Не только в США, но и в других странах независимость центральных банков будет уходить в прошлое. Даже при сохранении формально независимых регуляторов они де-факто будут все больше подчиняться правительствам", – говорится в докладе. Авторы отмечают, что такие примеры в мире уже есть. Например, формально независимый Банк Японии фактически действовал как подразделение Минфина, скупив половину фондового рынка и больше половины долгов. В Турции глава государства неоднократно вмешивался в деятельность центрального банка. В еврозоне ЕЦБ, хотя и является независимым, вынужден сглаживать своими действиями политику общеевропейских властей. "В разных частях мира начался процесс противостояния между органами исполнительной власти и монетарными властями. Наиболее ярким примером служит противостояние американского Федрезерва с Дональдом Трампом, требующим от регулятора снижения ставок", - говорится в докладе. Эксперты поясняют, что будучи независимым органом, ФРС США исходит из своего двойного мандата и стремится к достижению двух целей: стабильных цен и полной занятости. При этом у него нет задачи регулировать рынки традиционно, в то время как исполнительной власти необходимо сократить выплаты по госдолгу. "Долг США уже превышает 36 триллионов долларов, и на фоне налоговых стимулов и тарифных войн он может быстро достичь 40 триллионов долларов. Для решения этой проблемы Белому дому потребуется полный контроль над регулятором, который мог бы совершать операции на открытом рынке для минимизации дефицита бюджета и госдолга. Поэтому в перспективе нескольких лет весьма вероятно подчинение ФРС исполнительной власти", – прогнозируют эксперты. "Росконгресс" отмечает, что независимость центробанков от исполнительной власти стала мировым трендом лишь во второй половине XX века, до этого многие ЦБ были подчинены правительствам. "Хотя большинство научных исследований критикуют идею связки монетарного и фискального регуляторов, в новой парадигме система независимых ЦБ подвергается трансформации. В итоге зависимость монетарных властей от исполнительных может перейти от "де-факто" к "де юре", - полагают эксперты. В качестве примера они приводят Народный банк Китая, который осуществляет свои функции под руководством правительства. "Но общемировой тренд могут запустить именно западные страны", - говорится в докладе. При этом авторы признают, что в таком случае существует риск, что скупки больших объемов облигаций центробанками могут привести к разгону инфляции и ее выходу из-под контроля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

сша

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финансы, банки, сша, япония, турция, дональд трамп, минфин, ецб, федрезерв