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Правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил Новак - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил Новак
Правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил Новак - 17.06.2025, ПРАЙМ
Правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил Новак
Постепенное, правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:03+0300
2025-06-17T10:03+0300
экономика
россия
александр новак
минэкономики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Постепенное, правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак. В начале февраля он говорил о ситуации в экономике страны с точки зрения управляемого охлаждения, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже Новак отмечал, что основная общая цель для правительства и ЦБ - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина - обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях. "По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит", - сказал вице-премьер в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. В понедельник Новак провел совещание по ситуации в экономике. На нем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики. Что касается ВВП, по оценке Минэкономики, он вырос в январе-апреле на 1,5% в годовом выражении. По итогам года ожидается его прирост на уровне 2,5%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак, минэкономики
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, Минэкономики
10:03 17.06.2025
 
Правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил Новак

Вице-премьер Новак: постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Постепенное, правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак.
В начале февраля он говорил о ситуации в экономике страны с точки зрения управляемого охлаждения, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже Новак отмечал, что основная общая цель для правительства и ЦБ - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина - обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.
"По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит", - сказал вице-премьер в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
В понедельник Новак провел совещание по ситуации в экономике. На нем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики.
Что касается ВВП, по оценке Минэкономики, он вырос в январе-апреле на 1,5% в годовом выражении. По итогам года ожидается его прирост на уровне 2,5%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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