https://1prime.ru/20250617/novak-858563504.html
Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут
Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут
Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:07+0300
2025-06-17T10:07+0300
2025-06-17T10:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, рф, александр новак, ведомости
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Ведомости
Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут
Новак: цены на нефть вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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