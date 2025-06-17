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Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут

Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут - 17.06.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал, когда мировые цены на нефть вырастут

Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:07+0300

2025-06-17T10:07+0300

2025-06-17T10:07+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

ведомости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, рф, александр новак, ведомости