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Новак оценил новые меры поддержки машиностроения в ТЭК

Новак оценил новые меры поддержки машиностроения в ТЭК - 17.06.2025, ПРАЙМ

Новак оценил новые меры поддержки машиностроения в ТЭК

Новые меры государственной поддержки для машиностроения в ТЭК и производства вторичных продуктов требуют проработки и оценки влияния на отрасль, сообщил... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:09+0300

2025-06-17T10:09+0300

2025-06-17T10:09+0300

бизнес

александр новак

ведомости

нпз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Новые меры государственной поддержки для машиностроения в ТЭК и производства вторичных продуктов требуют проработки и оценки влияния на отрасль, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ-2025. "Ключевые меры поддержки как машиностроения, так и производства вторичных продуктов уже реализуются в нашей стране. Новые же меры и механизмы поддержки со стороны государства требуют проработки эффектов и оценки влияния на отрасль", - приводятся в материале его слова. Новак отметил, что в условиях повышенного санкционного давления на российский ТЭК происходит активное импортозамещение, а параллельно ведется работа по завершению модернизации НПЗ для повышения качества выпускаемой продукции. "Объем нефтегазового машиностроения сейчас превышает 500 миллиардов рублей, а уже к 2030 году планируется импортозаместить критическое оборудование на все 100%", - подчеркнул он. Кроме того, в нефтехимии к 2030 году планируется кратно увеличить объемы производства крупнотоннажных пластиков – до 14 миллионов тонн. "Развитие нефтепереработки позволит стопроцентно обеспечивать внутренний рынок по приемлемым ценам. При реализации всех проектов по импортозамещению Россия готова приступить к экспорту услуг и поставке энергии "под ключ", то есть от сырья до постройки перерабатывающих комплексов в других странах", - заключил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, александр новак, ведомости, нпз