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Новак назвал причину текущих торговых войн
Новак назвал причину текущих торговых войн - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак назвал причину текущих торговых войн
Текущая эскалация тарифных ограничений является очередным следствием противостояния Запада и остального мира, считает вице-премьер России Александр Новак. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:12+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Текущая эскалация тарифных ограничений является очередным следствием противостояния Запада и остального мира, считает вице-премьер России Александр Новак. "Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем "продавливания" двусторонних соглашений вместо многосторонних", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ-2025. Он добавил, что предпринимаемые шаги ведут к новому витку регионализации, наблюдаемой с 2022 года, а также закреплению стран в рамках "блоков". В таких условиях, по его словам, для России на первый план выходит реализация национальной повестки развития, а также выстраивание устойчивых партнерств с дружественными странами. "Хочу напомнить, что тенденции регионализации мировой экономики учтены нами при подготовке Стратегии внешнеэкономической деятельности, принятой правительством в начале прошлого года, поэтому взаимоотношения с торговыми партнерами выстраиваются и развиваются с учетом влияния геоэкономической фрагментации и открывающихся возможностей для России", - добавил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, запад, москва, александр новак, ведомости
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Александр Новак, Ведомости
Новак назвал причину текущих торговых войн
Новак: тарифные войны стали следствием противостояния Запада и остального мира
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Текущая эскалация тарифных ограничений является очередным следствием противостояния Запада и остального мира, считает вице-премьер России Александр Новак.
"Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем "продавливания" двусторонних соглашений вместо многосторонних", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ-2025.
Он добавил, что предпринимаемые шаги ведут к новому витку регионализации, наблюдаемой с 2022 года, а также закреплению стран в рамках "блоков".
В таких условиях, по его словам, для России на первый план выходит реализация национальной повестки развития, а также выстраивание устойчивых партнерств с дружественными странами.
"Хочу напомнить, что тенденции регионализации мировой экономики учтены нами при подготовке Стратегии внешнеэкономической деятельности, принятой правительством в начале прошлого года, поэтому взаимоотношения с торговыми партнерами выстраиваются и развиваются с учетом влияния геоэкономической фрагментации и открывающихся возможностей для России", - добавил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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