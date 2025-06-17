https://1prime.ru/20250617/novak-858566498.html
Новак рассказал о пользе привлечения средств граждан на фондовый рынок
Новак рассказал о пользе привлечения средств граждан на фондовый рынок - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о пользе привлечения средств граждан на фондовый рынок
Привлечение средств граждан на фондовый рынок поможет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса, заявил заместитель председателя правительства... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:00+0300
2025-06-17T11:00+0300
2025-06-17T11:00+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Привлечение средств граждан на фондовый рынок поможет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в преддверии ПМЭФ. По его словам, более активное привлечение средств граждан на фондовый рынок является одним из инструментов стимулирования инвестиционной активности россиян. Это может оказать значительное влияние на решение проблемы недостатка финансирования для бизнеса. "Во-первых, привлечение средств граждан поможет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса. Это уменьшит зависимость компаний от банковских кредитов и позволит им легче адаптироваться к меняющимся экономическим условиям", - сказал он в интервью "Ведомостям". Кроме того, активное участие граждан в фондовом рынке может способствовать повышению финансовой грамотности населения, продолжил он. "Образованные инвесторы лучше понимают риски и возможности, соответственно, они принимают более взвешенные инвестиционные решения. Что, в свою очередь, создает более здоровую инвестиционную среду и способствует экономическому росту", - отметил Новак. "Конечно, мы понимаем, что обозначенные стимулы будут намного лучше работать при снижении ставок по депозитам. Это касается процентных ставок и со стороны депозитов, и со стороны кредитов. По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит. Граждане со временем будут выходить из депозитов и рассматривать возможность диверсификации накоплений", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, россия, александр новак, ведомости
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Александр Новак, Ведомости
Новак рассказал о пользе привлечения средств граждан на фондовый рынок
Зампред правительства Новак: привлечение средств граждан на фондовый рынок поможет бизнесу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Привлечение средств граждан на фондовый рынок поможет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в преддверии ПМЭФ.
По его словам, более активное привлечение средств граждан на фондовый рынок является одним из инструментов стимулирования инвестиционной активности россиян. Это может оказать значительное влияние на решение проблемы недостатка финансирования для бизнеса.
"Во-первых, привлечение средств граждан поможет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса. Это уменьшит зависимость компаний от банковских кредитов и позволит им легче адаптироваться к меняющимся экономическим условиям", - сказал он в интервью "Ведомостям".
Кроме того, активное участие граждан в фондовом рынке может способствовать повышению финансовой грамотности населения, продолжил он.
"Образованные инвесторы лучше понимают риски и возможности, соответственно, они принимают более взвешенные инвестиционные решения. Что, в свою очередь, создает более здоровую инвестиционную среду и способствует экономическому росту", - отметил Новак.
"Конечно, мы понимаем, что обозначенные стимулы будут намного лучше работать при снижении ставок по депозитам. Это касается процентных ставок и со стороны депозитов, и со стороны кредитов. По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит. Граждане со временем будут выходить из депозитов и рассматривать возможность диверсификации накоплений", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Правильное охлаждение экономики России уже происходит, заявил Новак