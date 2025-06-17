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Новак: российские компании ищут источники финансирования внутри страны - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак: российские компании ищут источники финансирования внутри страны
Новак: российские компании ищут источники финансирования внутри страны - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак: российские компании ищут источники финансирования внутри страны
Российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:40+0300
2025-06-17T11:40+0300
экономика
россия
финансы
александр новак
ведомости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в преддверии ПМЭФ. По его словам, в настоящее время главным драйвером российского рынка капитала является макроэкономическая стабильность. "Снижение инфляционных ожиданий, последовательная и предсказуемая экономическая политика способствуют росту доверия инвесторов к рынку акций и облигаций", - сказал он в интервью "Ведомостям". Контроль инфляции помогает снизить риски инвестирования и увеличивает привлекательность активов на рынке капитала, добавил он. "В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны. В результате есть спрос на финансовые инструменты, такие как облигации и акции, и это может способствовать росту фондового рынка. Увеличение числа эмитентов и расширение спектра предлагаемых финансовых продуктов также способствуют развитию рынка капитала", - сказал он. По его мнению, важным драйвером может стать и развитие инфраструктуры для привлечения инвестиций. "Власти и финансовые институты могут внедрять новые механизмы поддержки бизнеса, такие как налоговые льготы для инвесторов, программы по улучшению финансовой грамотности населения и создание более удобных условий для выхода на фондовый рынок. Это позволит не только увеличить количество инвесторов, но и повысить их доверие к финансовым инструментам", - сказал он. "Кроме того, на мой взгляд, цифровизация и развитие финансовых технологий, цифровых платформ придают значительный импульс для рынка капитала. Еще один плюс в этом плане состоит в том, что цифровые технологии способствуют росту ликвидности и снижению транзакционных издержек", - добавил Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, финансы, александр новак, ведомости
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Ведомости
11:40 17.06.2025
 
Новак: российские компании ищут источники финансирования внутри страны

Новак: российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в преддверии ПМЭФ.
По его словам, в настоящее время главным драйвером российского рынка капитала является макроэкономическая стабильность.
"Снижение инфляционных ожиданий, последовательная и предсказуемая экономическая политика способствуют росту доверия инвесторов к рынку акций и облигаций", - сказал он в интервью "Ведомостям".
Контроль инфляции помогает снизить риски инвестирования и увеличивает привлекательность активов на рынке капитала, добавил он.
"В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны. В результате есть спрос на финансовые инструменты, такие как облигации и акции, и это может способствовать росту фондового рынка. Увеличение числа эмитентов и расширение спектра предлагаемых финансовых продуктов также способствуют развитию рынка капитала", - сказал он.
По его мнению, важным драйвером может стать и развитие инфраструктуры для привлечения инвестиций. "Власти и финансовые институты могут внедрять новые механизмы поддержки бизнеса, такие как налоговые льготы для инвесторов, программы по улучшению финансовой грамотности населения и создание более удобных условий для выхода на фондовый рынок. Это позволит не только увеличить количество инвесторов, но и повысить их доверие к финансовым инструментам", - сказал он.
"Кроме того, на мой взгляд, цифровизация и развитие финансовых технологий, цифровых платформ придают значительный импульс для рынка капитала. Еще один плюс в этом плане состоит в том, что цифровые технологии способствуют росту ликвидности и снижению транзакционных издержек", - добавил Новак.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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ЭкономикаРОССИЯФинансыАлександр НовакВедомости
 
 
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