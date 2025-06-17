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Российский рынок акций вырос на дорогой нефти - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций вырос на дорогой нефти
Российский рынок акций вырос на дорогой нефти - 17.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на дорогой нефти
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо вырос на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T20:50+0300
2025-06-17T20:50+0300
экономика
рынок
акции
торги
москва
ближний восток
иран
елена кожухова
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо вырос на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,87%, до 2788,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 1180,96 пункта, долларовый РТС - на 1,6%, до 1116,17 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок оперся на нефть Российский рынок акций в основную сессию вторника уверенно поднимался в направлении отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, опираясь на продолжившую дорожать нефть. "Благоволит рынку геополитическая ситуация на Ближнем Востоке - Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами, нефть все еще находится на высоком уровне с перспективой похода выше. Локальным позитивом служит приближающийся ПМЭФ", - комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ПИКа (+5,1%), "Новатэка" (+4,7%), "Северстали" (+4,6%), ММК (+4%), "Роснефти" (+3,8%). Упали в цене бумаги "Хэдхантера" (-0,7%), "Полюса" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.43 мск росла на 2,6%, до 75,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 98,5 пункта. Прогнозы Российский рынок к концу сессии поднялся выше ближайших сопротивлений 2770 пунктов и 1110 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, получая поддержку прежде всего от роста акций нефтяных компаний, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "При умеренно позитивном сценарии индикаторы могут взять курс на июньские максимумы 2910 пунктов и 1158 пунктов", - оценивает она. Котировки российских акций будут поддерживаться геополитикой (толкающей нефть вверх) и предложением ЦБ РФ о расширении возможностей НПФ по инвестированию пенсионных резервов, считает Денис Обухов из УК "Первая". "При этом расширение санкций со стороны Британии и ЕС пока слабо влияет на котировки акций российских компаний", - добавляет он.
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рынок, акции, торги, москва, ближний восток, иран, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Акции, Торги, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:50 17.06.2025
 
Российский рынок акций вырос на дорогой нефти

Российский рынок акций ощутимо вырос на фоне дорогой нефти

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо вырос на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,87%, до 2788,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 1180,96 пункта, долларовый РТС - на 1,6%, до 1116,17 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок оперся на нефть

Российский рынок акций в основную сессию вторника уверенно поднимался в направлении отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, опираясь на продолжившую дорожать нефть.
"Благоволит рынку геополитическая ситуация на Ближнем Востоке - Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами, нефть все еще находится на высоком уровне с перспективой похода выше. Локальным позитивом служит приближающийся ПМЭФ", - комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ПИКа (+5,1%), "Новатэка" (+4,7%), "Северстали" (+4,6%), ММК (+4%), "Роснефти" (+3,8%). Упали в цене бумаги "Хэдхантера" (-0,7%), "Полюса" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.43 мск росла на 2,6%, до 75,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 98,5 пункта.

Прогнозы

Российский рынок к концу сессии поднялся выше ближайших сопротивлений 2770 пунктов и 1110 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, получая поддержку прежде всего от роста акций нефтяных компаний, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "При умеренно позитивном сценарии индикаторы могут взять курс на июньские максимумы 2910 пунктов и 1158 пунктов", - оценивает она.
Котировки российских акций будут поддерживаться геополитикой (толкающей нефть вверх) и предложением ЦБ РФ о расширении возможностей НПФ по инвестированию пенсионных резервов, считает Денис Обухов из УК "Первая".
"При этом расширение санкций со стороны Британии и ЕС пока слабо влияет на котировки акций российских компаний", - добавляет он.
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ЭкономикаРынокАкцииТоргиМОСКВАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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