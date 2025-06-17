https://1prime.ru/20250617/oon-858557331.html
ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями
ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями - 17.06.2025, ПРАЙМ
ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая содержит положение об учреждении 4 декабря Международного дня борьбы с односторонними санкциями, заявил... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:28+0300
2025-06-17T05:28+0300
2025-06-17T05:28+0300
экономика
мировая экономика
венесуэла
сша
николас мадуро
оон
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858557331.jpg?1750127319
МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая содержит положение об учреждении 4 декабря Международного дня борьбы с односторонними санкциями, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Большая победа в Генеральной Ассамблее ООН: по предложению Венесуэлы и стран, входящих в группу защитников Устава ООН, была одобрена резолюция о нашем отказе как человечества от любых односторонних санкций или односторонних принудительных мер. И для этого, кроме того, с этого года был учрежден Всемирный день борьбы с односторонними принудительными мерами, который будет отмечаться 4 декабря каждого года", - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Как рассказал представитель Венесуэлы в ООН, обращение которого показали в президентской телепрограмме, резолюция, инициированная Каракасом и поддержанная в общей сложности 116 странами, осуждает меры принуждения, вводимые в обход международного права и подрывающие принципы суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела государств.
В отношении Венесуэлы в настоящий момент действуют более тысячи односторонних мер, введенных различными государствами и блоками, включая США и Евросоюз. Каракас называет эти меры экономической агрессией и требует их полной отмены.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро, оон, ес
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, ООН, ЕС
ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями
Мадуро: ГА ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня борьбы с санкциями
МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая содержит положение об учреждении 4 декабря Международного дня борьбы с односторонними санкциями, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Большая победа в Генеральной Ассамблее ООН: по предложению Венесуэлы и стран, входящих в группу защитников Устава ООН, была одобрена резолюция о нашем отказе как человечества от любых односторонних санкций или односторонних принудительных мер. И для этого, кроме того, с этого года был учрежден Всемирный день борьбы с односторонними принудительными мерами, который будет отмечаться 4 декабря каждого года", - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Как рассказал представитель Венесуэлы в ООН, обращение которого показали в президентской телепрограмме, резолюция, инициированная Каракасом и поддержанная в общей сложности 116 странами, осуждает меры принуждения, вводимые в обход международного права и подрывающие принципы суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела государств.
В отношении Венесуэлы в настоящий момент действуют более тысячи односторонних мер, введенных различными государствами и блоками, включая США и Евросоюз. Каракас называет эти меры экономической агрессией и требует их полной отмены.