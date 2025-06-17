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ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями

ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями - 17.06.2025, ПРАЙМ

ООН учредила Международный день борьбы с односторонними санкциями

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая содержит положение об учреждении 4 декабря Международного дня борьбы с односторонними санкциями, заявил... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:28+0300

2025-06-17T05:28+0300

2025-06-17T05:28+0300

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МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая содержит положение об учреждении 4 декабря Международного дня борьбы с односторонними санкциями, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Большая победа в Генеральной Ассамблее ООН: по предложению Венесуэлы и стран, входящих в группу защитников Устава ООН, была одобрена резолюция о нашем отказе как человечества от любых односторонних санкций или односторонних принудительных мер. И для этого, кроме того, с этого года был учрежден Всемирный день борьбы с односторонними принудительными мерами, который будет отмечаться 4 декабря каждого года", - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Как рассказал представитель Венесуэлы в ООН, обращение которого показали в президентской телепрограмме, резолюция, инициированная Каракасом и поддержанная в общей сложности 116 странами, осуждает меры принуждения, вводимые в обход международного права и подрывающие принципы суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела государств. В отношении Венесуэлы в настоящий момент действуют более тысячи односторонних мер, введенных различными государствами и блоками, включая США и Евросоюз. Каракас называет эти меры экономической агрессией и требует их полной отмены.

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мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро, оон, ес