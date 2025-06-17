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Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий
Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий - 17.06.2025, ПРАЙМ
Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий
Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий, включая ИИ, криптовалюты и электромобили, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:25+0300
2025-06-17T05:25+0300
энергетика
технологии
газ
сша
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий, включая ИИ, криптовалюты и электромобили, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. "Гонка технологий искусственного интеллекта потребует большого количества центров обработки данных, что резко повысит спрос на электроэнергию по всему миру", - говорится в докладе. "Для более быстрого удовлетворения растущих потребностей в энергии будут строиться газовые электростанции, что сделает газовую отрасль основным бенефициаром этой тенденции", - отмечается в документе. При этом для продолжения технологического развития потребуется множество дополнительных энергомощностей. Хотя строительство АЭС выгоднее с точки зрения операционных издержек, оно может растянуться на десятилетие, говорится в докладе. Авторы приводят оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в последние пять лет потребление электроэнергии дата-центрами росло на 12% в год, и сейчас оно составляет около 415 тераватт-часов (ТВт.ч). Согласно базовому сценарию МЭА, к 2030 году мировое потребление электроэнергии дата-центрами увеличится более чем вдвое и достигнет примерно 945 ТВт.ч. Основными источниками спроса на электроэнергию для дата-центров, по прогнозу авторов, останутся США, Китай и Европа, но значительный рост будет наблюдаться и в других частях мира. Так, спрос в Юго-Восточной Азии более чем удвоится к 2030 году, отчасти из-за наличия регионального хаба в Сингапуре и на юге Малайзии. "Помимо ИИ, спрос на энергию будут стимулировать рост популярности криптовалют, электромобилей, а также геоэкономическая фрагментация. Необходимость развития локальных цепочек создания стоимости запустит по всему миру такие энергоемкие процессы, как строительство производственных мощностей и инфраструктуры. Это приведет к борьбе за энергоресурсы, а доступ к недорогой и стабильной электроэнергии будет для стран залогом конкурентного преимущества", - говорится в документе. Согласно представленным прогнозам, регионы, располагающие энергоресурсами, такие как Россия, Ближний Восток, США и Канада, окажутся в более выигрышном положении, а государства с энергодефицитом, прежде всего в Европе, столкнутся со значительными проблемами. Европейским странам эксперты обещают усугубление проблем "зеленого перехода". Авторы признают, что киловатт-час энергии из возобновляемых источников сейчас дешевле, чем когда-либо, но такие источники не способны обеспечить стабильное предложение энергии в достаточном объеме. "Развитие "зеленой" энергетики продолжится, прежде всего в Евросоюзе, испытывающем нехватку энергоносителей и поставившем перед собой амбициозные климатические цели. Однако этот процесс затормозится, и ускоренного применения "зеленой" энергии не будет, по крайней мере, в ближайшие 5-10 лет", - говорится в документе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, газ, сша, европа, китай, мэа, ес
Энергетика, Технологии, Газ, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, МЭА, ЕС
05:25 17.06.2025
 
Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий

"Росконгресс": газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газовая отрасль станет главным бенефициаром развития цифровых технологий, включая ИИ, криптовалюты и электромобили, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Гонка технологий искусственного интеллекта потребует большого количества центров обработки данных, что резко повысит спрос на электроэнергию по всему миру", - говорится в докладе.
"Для более быстрого удовлетворения растущих потребностей в энергии будут строиться газовые электростанции, что сделает газовую отрасль основным бенефициаром этой тенденции", - отмечается в документе. При этом для продолжения технологического развития потребуется множество дополнительных энергомощностей. Хотя строительство АЭС выгоднее с точки зрения операционных издержек, оно может растянуться на десятилетие, говорится в докладе.
Авторы приводят оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в последние пять лет потребление электроэнергии дата-центрами росло на 12% в год, и сейчас оно составляет около 415 тераватт-часов (ТВт.ч). Согласно базовому сценарию МЭА, к 2030 году мировое потребление электроэнергии дата-центрами увеличится более чем вдвое и достигнет примерно 945 ТВт.ч.
Основными источниками спроса на электроэнергию для дата-центров, по прогнозу авторов, останутся США, Китай и Европа, но значительный рост будет наблюдаться и в других частях мира. Так, спрос в Юго-Восточной Азии более чем удвоится к 2030 году, отчасти из-за наличия регионального хаба в Сингапуре и на юге Малайзии.
"Помимо ИИ, спрос на энергию будут стимулировать рост популярности криптовалют, электромобилей, а также геоэкономическая фрагментация. Необходимость развития локальных цепочек создания стоимости запустит по всему миру такие энергоемкие процессы, как строительство производственных мощностей и инфраструктуры. Это приведет к борьбе за энергоресурсы, а доступ к недорогой и стабильной электроэнергии будет для стран залогом конкурентного преимущества", - говорится в документе.
Согласно представленным прогнозам, регионы, располагающие энергоресурсами, такие как Россия, Ближний Восток, США и Канада, окажутся в более выигрышном положении, а государства с энергодефицитом, прежде всего в Европе, столкнутся со значительными проблемами.
Европейским странам эксперты обещают усугубление проблем "зеленого перехода". Авторы признают, что киловатт-час энергии из возобновляемых источников сейчас дешевле, чем когда-либо, но такие источники не способны обеспечить стабильное предложение энергии в достаточном объеме.
"Развитие "зеленой" энергетики продолжится, прежде всего в Евросоюзе, испытывающем нехватку энергоносителей и поставившем перед собой амбициозные климатические цели. Однако этот процесс затормозится, и ускоренного применения "зеленой" энергии не будет, по крайней мере, в ближайшие 5-10 лет", - говорится в документе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
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