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Счетная палата оценила поступления в бюджет от сделок по продаже бизнеса

Счетная палата оценила поступления в бюджет от сделок по продаже бизнеса - 17.06.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила поступления в бюджет от сделок по продаже бизнеса

Поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран за январь-март 2025 года составили 82,186... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T00:20+0300

2025-06-17T00:20+0300

2025-06-17T00:20+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран за январь-март 2025 года составили 82,186 миллиарда рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал. Эти поступления в бюджет входят в статью "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций". По оперативным данным, указанным в документе, общий объем безвозмездных поступлений в федеральный бюджет за первый квартал текущего года составил 157,36 миллиарда рублей. "Из них безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 82 185,8 млн рублей", - уточнили в Счетной палате РИА Новости. За январь-март 2025 года в федеральный бюджет поступления по 32 видам (подвидам) доходов превысили прогноз, учтенный при формировании основных параметров закона о бюджете на 2025-2027 годы, на общую сумму 114,02 миллиарда рублей, отмечается в записке. Из них прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет превысили прогноз на 81,883 миллиарда рублей, говорится в документе. Согласно приведенным данным в документе, общий объем безвозмездных поступлений законом о бюджете на 2025-2027 годы прогнозировался в размере 44,62 миллиарда рублей. В прошлом году они составили 129,38 миллиарда рублей. "Поступление безвозмездных поступлений составило 352,7% суммы, установленной прогнозом поступлений, и по сравнению с январем – мартом 2024 года увеличилось на 21,6%, что обусловлено увеличением поступления прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, связанным с продажей активов иностранными компаниями, при снижении поступлений от возвратов субсидий прошлых лет", - говорится в записке. Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 1 апреля поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран с начала 2025 года составляли 80,7 миллиарда рублей, или 55,66% от общего объема безвозмездных поступлений (144,1 миллиарда рублей). По состоянию на 6 февраля, поступления от уходящих из РФ компаний составляли почти 55 миллиардов рублей. Российскими властями определен список условий для выхода иностранцев из российского бизнеса: минимальный дисконт для сделок по продаже активов составляет 60%, а взнос в бюджет РФ - 25% рыночной цены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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