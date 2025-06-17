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Дептранс Москвы сообщил об изменениях в расписании МЦД-2
Дептранс Москвы сообщил об изменениях в расписании МЦД-2 - 17.06.2025, ПРАЙМ
Дептранс Москвы сообщил об изменениях в расписании МЦД-2
Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), следующие в центр, временно не будут останавливаться на станции "Перерва" с 20 июня из-за строительных | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T18:28+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), следующие в центр, временно не будут останавливаться на станции "Перерва" с 20 июня из-за строительных работ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 20 июня поезда в центр временно не будут останавливаться на "Перерве". Совсем скоро вместо устаревшей станции "Перерва" МЦД-2 появится новый современный городской вокзал, который сделает поездки тысяч пассажиров качественнее, комфортнее и приятнее. Для этого ОАО "РЖД" вместе с правительством Москвы в максимально сжатые сроки проведут масштабные строительные работы, которые потребуют закрытия одной из платформ", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 20 июня, чтобы уехать с Перервы в сторону центра Москвы, надо будет доехать с платформы "на Подольск" до станции Курьяново и бесплатно пересесть на встречный поезд. "Чтобы добраться до Перервы со стороны Подольска, следуйте до станции Депо и также садитесь в поезд обратного направления. Поезда в сторону Подольска следуют в обычном режиме. На обеих станциях одна островная платформа, поэтому для пересадки просто перейдите с одной стороны платформы на другую", - добавляется в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
Дептранс Москвы сообщил об изменениях в расписании МЦД-2
Поезда МЦД-2 с 20 июня временно не будут останавливаться на станции "Перерва"
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), следующие в центр, временно не будут останавливаться на станции "Перерва" с 20 июня из-за строительных работ, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"С 20 июня поезда в центр временно не будут останавливаться на "Перерве". Совсем скоро вместо устаревшей станции "Перерва" МЦД-2 появится новый современный городской вокзал, который сделает поездки тысяч пассажиров качественнее, комфортнее и приятнее. Для этого ОАО "РЖД" вместе с правительством Москвы в максимально сжатые сроки проведут масштабные строительные работы, которые потребуют закрытия одной из платформ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 20 июня, чтобы уехать с Перервы в сторону центра Москвы, надо будет доехать с платформы "на Подольск" до станции Курьяново и бесплатно пересесть на встречный поезд.
"Чтобы добраться до Перервы со стороны Подольска, следуйте до станции Депо и также садитесь в поезд обратного направления. Поезда в сторону Подольска следуют в обычном режиме. На обеих станциях одна островная платформа, поэтому для пересадки просто перейдите с одной стороны платформы на другую", - добавляется в сообщении.
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