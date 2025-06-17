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Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной - 17.06.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной
Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:31+0300
2025-06-17T13:35+0300
политика
россия
украина
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя, вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной.Песков также добавил, что в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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россия, украина, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков
13:31 17.06.2025 (обновлено: 13:35 17.06.2025)
 
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной

Песков: понимания о следующем раунде переговоров России и Украины пока нет

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя, вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной.
Песков также добавил, что в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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