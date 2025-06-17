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Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной

Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной - 17.06.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной

Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:31+0300

2025-06-17T13:31+0300

2025-06-17T13:35+0300

политика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя, вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной.Песков также добавил, что в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.

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россия, украина, москва, дмитрий песков