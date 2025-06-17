Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250617/peskov-858574303.html
В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования
В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования - 17.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования
Россия сейчас видит как минимум нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:36+0300
2025-06-17T13:38+0300
политика
россия
израиль
москва
иран
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия сейчас видит как минимум нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что российская сторона и, в частности, президент (России Владимир - ред.) Путин, он сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это вот то, что мы констатируем", - сказал Песков журналистам.Россия также призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, отметил пресс-секретарь главы государства."Конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250617/iran-858573278.html
израиль
москва
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, израиль, москва, иран, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, ИРАН, Дмитрий Песков
13:36 17.06.2025 (обновлено: 13:38 17.06.2025)
 
В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

Песков: Россия видит нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия сейчас видит как минимум нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что российская сторона и, в частности, президент (России Владимир - ред.) Путин, он сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это вот то, что мы констатируем", - сказал Песков журналистам.
Россия также призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования", - подчеркнул он.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
13:13
 
ПолитикаРОССИЯИЗРАИЛЬМОСКВАИРАНДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала