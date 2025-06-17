https://1prime.ru/20250617/peskov-858574303.html

В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования - 17.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле отметили нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

Россия сейчас видит как минимум нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:36+0300

2025-06-17T13:36+0300

2025-06-17T13:38+0300

политика

россия

израиль

москва

иран

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия сейчас видит как минимум нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что российская сторона и, в частности, президент (России Владимир - ред.) Путин, он сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это вот то, что мы констатируем", - сказал Песков журналистам.Россия также призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, отметил пресс-секретарь главы государства."Конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250617/iran-858573278.html

израиль

москва

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россия, израиль, москва, иран, дмитрий песков