https://1prime.ru/20250617/peskov-858574456.html
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков - 17.06.2025, ПРАЙМ
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:37+0300
2025-06-17T13:37+0300
2025-06-17T13:45+0300
политика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. "Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.Он также подчеркнул, что в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой."Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - подчеркнул он.
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москва, дмитрий песков
Политика, МОСКВА, Дмитрий Песков
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков
Песков: G7 выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.
"Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.
Он также подчеркнул, что в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой.
"Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - подчеркнул он.
"Неожиданный оборот". На Западе удивились поступку Трампа на саммите G7