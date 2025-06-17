Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250617/peskov-858574456.html
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков - 17.06.2025, ПРАЙМ
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:37+0300
2025-06-17T13:45+0300
политика
москва
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. "Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.Он также подчеркнул, что в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой."Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250617/tramp-858573612.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_113:0:1497:1038_1920x0_80_0_0_7d254bb7623cc22edf9fae5859458b2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, дмитрий песков
Политика, МОСКВА, Дмитрий Песков
13:37 17.06.2025 (обновлено: 13:45 17.06.2025)
 
G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков

Песков: G7 выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.
"Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.
Он также подчеркнул, что в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой.
"Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
"Неожиданный оборот". На Западе удивились поступку Трампа на саммите G7
13:19
 
ПолитикаМОСКВАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала