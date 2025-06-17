https://1prime.ru/20250617/peskov-858574456.html

G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков

G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков - 17.06.2025, ПРАЙМ

G7 потеряла свое прикладное значение, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:37+0300

2025-06-17T13:37+0300

2025-06-17T13:45+0300

политика

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. "Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.Он также подчеркнул, что в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой."Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250617/tramp-858573612.html

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москва, дмитрий песков