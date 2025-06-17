https://1prime.ru/20250617/peskov-858574628.html

Песков рассказал об эвакуации россиян из Ирана

Песков рассказал об эвакуации россиян из Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал об эвакуации россиян из Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:41+0300

2025-06-17T13:41+0300

2025-06-17T13:41+0300

общество

россия

иран

израиль

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации. "Эта работа (эвакуация россиян из Ирана - ред.) продолжается круглосуточно. Посольство (РФ в Тегеране - ред.) обладает всеми цифрами. Те граждане, которые были в кругу внимания посольства - знают сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень тщательно отслеживают наших граждан, чтобы ничто не представило для них угрозу", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, посольство России в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана."Очень большую работу проводит координационную наше посольство в Тегеране. Они координируют в целом все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Выходит в основном, и доставка осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном", - отметил он в беседе с журналистами.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

https://1prime.ru/20250617/iran-858573278.html

иран

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общество , россия, иран, израиль, дмитрий песков