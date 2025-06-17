https://1prime.ru/20250617/polsha-858569208.html

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache - 17.06.2025, ПРАЙМ

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:35+0300

2025-06-17T11:35+0300

2025-06-17T11:35+0300

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ВАРШАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Я очень горд тому, что на нашей авиабазе в Иновроцлаве уже есть первые Apache. Они будут служить в первую очередь для тренировок", - сказал министр. Он уточнил, что речь идет о 8 вертолетах, взятых у США на условиях лизинга, тогда как Польша закупила 96 новых машин Apache. "Первые вертолеты, которые сейчас производятся, будут поставлены нам в 2028 году. Мы ни хотели терять ни дня и ни минуты, и поэтому решились на лизинг 8 машин немного старшей версии - D. Они немного отличаются от версии Е, которую мы покупаем", - рассказал Косиняк-Камыш. Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях.

https://1prime.ru/20250616/polsha-858545757.html

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технологии, польша, сша