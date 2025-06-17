Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250617/polsha-858569208.html
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache - 17.06.2025, ПРАЙМ
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:35+0300
2025-06-17T11:35+0300
вооружения
технологии
польша
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg
ВАРШАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Я очень горд тому, что на нашей авиабазе в Иновроцлаве уже есть первые Apache. Они будут служить в первую очередь для тренировок", - сказал министр. Он уточнил, что речь идет о 8 вертолетах, взятых у США на условиях лизинга, тогда как Польша закупила 96 новых машин Apache. "Первые вертолеты, которые сейчас производятся, будут поставлены нам в 2028 году. Мы ни хотели терять ни дня и ни минуты, и поэтому решились на лизинг 8 машин немного старшей версии - D. Они немного отличаются от версии Е, которую мы покупаем", - рассказал Косиняк-Камыш. Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях.
https://1prime.ru/20250616/polsha-858545757.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ed3d1e9095b38b780a5f5fdf2ff7611e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, польша, сша
Вооружения, Технологии, ПОЛЬША, США
11:35 17.06.2025
 
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache

Косиняк-Камыш: Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Я очень горд тому, что на нашей авиабазе в Иновроцлаве уже есть первые Apache. Они будут служить в первую очередь для тренировок", - сказал министр.
Он уточнил, что речь идет о 8 вертолетах, взятых у США на условиях лизинга, тогда как Польша закупила 96 новых машин Apache.
"Первые вертолеты, которые сейчас производятся, будут поставлены нам в 2028 году. Мы ни хотели терять ни дня и ни минуты, и поэтому решились на лизинг 8 машин немного старшей версии - D. Они немного отличаются от версии Е, которую мы покупаем", - рассказал Косиняк-Камыш.
Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
"Бездумная помощь". В Польше резко высказались об Украине
Вчера, 17:33
 
ВооруженияТехнологииПОЛЬШАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала