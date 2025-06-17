https://1prime.ru/20250617/prodazhi-858558578.html

Продажи умных часов для детей в мае выросли почти на треть

Продажи умных часов для детей в мае выросли почти на треть - 17.06.2025, ПРАЙМ

Продажи умных часов для детей в мае выросли почти на треть

Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T07:35+0300

2025-06-17T07:35+0300

2025-06-17T07:35+0300

бизнес

экономика

москва

билайн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858558578.jpg?1750134939

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май увеличилась на 3,6%, до 5,2 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики розничного бизнеса "Билайна". "В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные билайн. В апреле динамика была еще выше - 60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе-мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном - на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5,24 тысячи рублей", - говорится в исследовании. В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась на 40% в денежном выражении. Аналитики связывают это с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены, который составил 64% год к году. По словам директора по коммерции розничного бизнеса компании Кирилла Ивашева, самыми востребованными функциями в детских гаджетах остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг и защита от незнакомых номеров, несмотря на постоянный запуск новых функций, таких как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция "прослушка" и другое.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, билайн