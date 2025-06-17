https://1prime.ru/20250617/putin-858556336.html

Путин и Си Цзиньпин способны остановить конфликт в Иране - Мадуро

Путин и Си Цзиньпин способны остановить конфликт в Иране - Мадуро - 17.06.2025, ПРАЙМ

Путин и Си Цзиньпин способны остановить конфликт в Иране - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что остановить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном способны только лидеры России и Китая Владимир Путин и Си... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T04:40+0300

2025-06-17T04:40+0300

2025-06-17T04:40+0300

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МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что остановить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном способны только лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. "Вижу только двух мировых лидеров, у которых есть сила, мораль и способность восстановить мир: Владимир Путин и Си Цзиньпин", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". По словам политика, только руководители России и Китая могут организовать переговоры и добиться соблюдения достигнутых договоренностей, тогда как другие мировые лидеры, включая президента Франции и премьер-министра Великобритании, "не имеют ни авторитета, ни воли", чтобы повлиять на ситуацию. Мадуро также выразил мнение, что агрессия Израиля против Ирана способна привести к масштабному международному конфликту, предотвратить который могут лишь слаженные действия ответственных государств. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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россия, мировая экономика, израиль, иран, китай, николас мадуро, владимир путин, си цзиньпин