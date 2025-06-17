https://1prime.ru/20250617/putin-858580351.html

"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина

"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина

Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:34+0300

2025-06-17T15:34+0300

2025-06-17T15:34+0300

политика

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания Bloomberg.Согласно изданию, саммит G7 когда-то был местом, где США обсуждали подобные ситуации (конфликт Ирана и Израиля — прим. ред) с единомышленниками. Тем не менее, партнерам Вашингтона мало известно о настоящих планах американского лидера."Вместо этого Владимир Путин, возможно, является единственным лидером, который подробно поговорил с Трампом после того, как позвонил ему в субботу в день его рождения", — отмечается в материале.Саммит государств "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня.

https://1prime.ru/20250616/putin-858536846.html

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