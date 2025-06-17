Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250617/putin-858580351.html
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина
Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:34+0300
2025-06-17T15:34+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_6421bec1544f66e63ce85a1ad3012c82.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания Bloomberg.Согласно изданию, саммит G7 когда-то был местом, где США обсуждали подобные ситуации (конфликт Ирана и Израиля — прим. ред) с единомышленниками. Тем не менее, партнерам Вашингтона мало известно о настоящих планах американского лидера."Вместо этого Владимир Путин, возможно, является единственным лидером, который подробно поговорил с Трампом после того, как позвонил ему в субботу в день его рождения", — отмечается в материале.Саммит государств "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня.
https://1prime.ru/20250616/putin-858536846.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c8235c63e3355ecc21fce83936e59d81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
15:34 17.06.2025
 
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина

Bloomberg: из всех мировых лидеров только Путин смог долго поговорить с Трампом

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания Bloomberg.
Согласно изданию, саммит G7 когда-то был местом, где США обсуждали подобные ситуации (конфликт Ирана и Израиля — прим. ред) с единомышленниками. Тем не менее, партнерам Вашингтона мало известно о настоящих планах американского лидера.
"Вместо этого Владимир Путин, возможно, является единственным лидером, который подробно поговорил с Трампом после того, как позвонил ему в субботу в день его рождения", — отмечается в материале.
Саммит государств "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине
Вчера, 14:42
 
ПолитикаРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала