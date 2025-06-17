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"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина
Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:34+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания Bloomberg.Согласно изданию, саммит G7 когда-то был местом, где США обсуждали подобные ситуации (конфликт Ирана и Израиля — прим. ред) с единомышленниками. Тем не менее, партнерам Вашингтона мало известно о настоящих планах американского лидера."Вместо этого Владимир Путин, возможно, является единственным лидером, который подробно поговорил с Трампом после того, как позвонил ему в субботу в день его рождения", — отмечается в материале.Саммит государств "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня.
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россия, сша
"Единственный лидер". На Западе восхитились одним решением Путина
Bloomberg: из всех мировых лидеров только Путин смог долго поговорить с Трампом
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин единственный из мировых лидеров смог долго пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорится в публикации издания Bloomberg
.
Согласно изданию, саммит G7 когда-то был местом, где США обсуждали подобные ситуации (конфликт Ирана и Израиля — прим. ред) с единомышленниками. Тем не менее, партнерам Вашингтона мало известно о настоящих планах американского лидера.
"Вместо этого Владимир Путин, возможно, является единственным лидером, который подробно поговорил с Трампом после того, как позвонил ему в субботу в день его рождения", — отмечается в материале.
Саммит государств "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня.
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