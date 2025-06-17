https://1prime.ru/20250617/putin-858584660.html
Путин и Роуссеф на ПМЭФ обсудят вопросы стратегии Нового банка развития
Путин и Роуссеф на ПМЭФ обсудят вопросы стратегии Нового банка развития - 17.06.2025, ПРАЙМ
Путин и Роуссеф на ПМЭФ обсудят вопросы стратегии Нового банка развития
Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:04+0300
2025-06-17T17:04+0300
2025-06-17T17:04+0300
пмэф-2025
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/79350/04/793500406_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_b442549ff5e627c2d37a6e077f1703b1.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и перспективы укрепления его международных позиций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Во вторник Ушаков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с Дилмой Роуссеф на полях ПМЭФ. "Они, естественно, обсудят вопросы дальнейшей стратегии банка, реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС 2024 года на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в Российской Федерации", - рассказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250615/putin--858501876.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79350/04/793500406_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_1c6a4eebf9d279cf8fe9f0658bf8a762.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Роуссеф на ПМЭФ обсудят вопросы стратегии Нового банка развития
Ушаков: Путин и Роуссеф обсудят дальнейшую стратегию Нового банка развития
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и перспективы укрепления его международных позиций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во вторник Ушаков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с Дилмой Роуссеф на полях ПМЭФ.
"Они, естественно, обсудят вопросы дальнейшей стратегии банка, реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС 2024 года на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в Российской Федерации", - рассказал Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ-2025