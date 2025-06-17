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Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике
Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике - 17.06.2025, ПРАЙМ
Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Об этом... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:10+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков."Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике. Затем президент, естественно, поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике", - отметил Ушаков.Помощник главы государства также обозначил ряд деталей в участии президента на форуме:Ушаков также сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки".
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике
Ушаков: Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике России и в мире
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике. Затем президент, естественно, поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике", - отметил Ушаков.
Помощник главы государства также обозначил ряд деталей в участии президента на форуме:
- Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа, обсудит вопросы двусторонних отношений и обострение ситуации на Ближнем Востоке;
- президент побеседует с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, обсудит перспективы развития мирового рынка нефти в свете обострения на Ближнем Востоке;
- Встреча президента с руководителями международных информагентств состоится на полях ПМЭФ 18 июня.
Ушаков также сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки".
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