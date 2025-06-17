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Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике - 17.06.2025, ПРАЙМ

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Об этом... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:10+0300

2025-06-17T17:10+0300

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пмэф-2025

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков."Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике. Затем президент, естественно, поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике", - отметил Ушаков.Помощник главы государства также обозначил ряд деталей в участии президента на форуме:Ушаков также сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки".

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россия, владимир путин