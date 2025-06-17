https://1prime.ru/20250617/ra-858555643.html

В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России

В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России - 17.06.2025, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России

Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T03:45+0300

2025-06-17T03:45+0300

2025-06-17T03:45+0300

экономика

россия

москва

рф

санкт-петербург

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858555643.jpg?1750121130

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По данным Росстата, инфляция в России в мае составила 9,88% в годовом выражении против 10,23% месяцем ранее. На 9 июня рост цен замедлился до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. "С учетом охлаждения экономики – и российской, и мировой – и крепкого рубля в начале года, я жду снижения инфляции до 6% к концу года", - сказала Чекурова. Она добавила, что снижение в основном произойдет за счет цен на непродовольственные товары. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ РФ - до 7-8%. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.

москва

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, санкт-петербург, росстат