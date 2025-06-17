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В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
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В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России
В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России
Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T03:45+0300
2025-06-17T03:45+0300
экономика
россия
москва
рф
санкт-петербург
росстат
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По данным Росстата, инфляция в России в мае составила 9,88% в годовом выражении против 10,23% месяцем ранее. На 9 июня рост цен замедлился до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. "С учетом охлаждения экономики – и российской, и мировой – и крепкого рубля в начале года, я жду снижения инфляции до 6% к концу года", - сказала Чекурова. Она добавила, что снижение в основном произойдет за счет цен на непродовольственные товары. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ РФ - до 7-8%. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росстат
03:45 17.06.2025
 
В "Эксперт РА" рассказали о замедлении инфляции в России

Глава "Эксперт РА" Чекурова: инфляция в России по итогам года замедлится до 6%

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
По данным Росстата, инфляция в России в мае составила 9,88% в годовом выражении против 10,23% месяцем ранее. На 9 июня рост цен замедлился до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития.
"С учетом охлаждения экономики – и российской, и мировой – и крепкого рубля в начале года, я жду снижения инфляции до 6% к концу года", - сказала Чекурова.
Она добавила, что снижение в основном произойдет за счет цен на непродовольственные товары.
По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ РФ - до 7-8%.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосстат
 
 
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