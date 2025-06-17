Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/ra-858557485.html
В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию
В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию
Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:55+0300
2025-06-17T05:55+0300
экономика
россия
сша
китай
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858557485.jpg?1750128949
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что ударило по экспортерам, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В силу ограниченности торговли между Россией и США, и тем, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния (на Россию - ред.)", - сообщила Чекурова. Однако косвенное влияние пошлин оказалось "достаточно большим". "С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия - экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар", - отметила эксперт. "Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен", - добавила она. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На прошлой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.
сша
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, китай, москва, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
05:55 17.06.2025
 
В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию

Эксперт Чекурова: пошлины США почти не затронули Россию, но ударили по экспортерам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что ударило по экспортерам, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"В силу ограниченности торговли между Россией и США, и тем, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния (на Россию - ред.)", - сообщила Чекурова.
Однако косвенное влияние пошлин оказалось "достаточно большим". "С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия - экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар", - отметила эксперт.
"Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На прошлой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАКИТАЙМОСКВАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала