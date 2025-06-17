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В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию

В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" оценили влияние пошлин США на Россию

Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:55+0300

2025-06-17T05:55+0300

2025-06-17T05:55+0300

экономика

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что ударило по экспортерам, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В силу ограниченности торговли между Россией и США, и тем, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния (на Россию - ред.)", - сообщила Чекурова. Однако косвенное влияние пошлин оказалось "достаточно большим". "С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия - экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар", - отметила эксперт. "Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен", - добавила она. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На прошлой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.

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россия, сша, китай, москва, дональд трамп