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В РАО рассказали о популярности российских песен

В РАО рассказали о популярности российских песен - 17.06.2025, ПРАЙМ

В РАО рассказали о популярности российских песен

Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:55+0300

2025-06-17T05:55+0300

2025-06-17T05:55+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского авторского общества. "Если же говорить о новых трендах, то можно с уверенностью сказать, что пользователи контента и бизнес последние два года всё чаще выбирают отечественную музыку", - сообщили в пресс-службе РАО. В пресс-службе уточнили, ссылаясь на статистику использования музыки в ресторанах, магазинах и гостиницах, что популярность плейлистов с российскими произведениями выросла в среднем на 30%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, москва