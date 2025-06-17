https://1prime.ru/20250617/rao-858557417.html
В РАО рассказали о популярности российских песен
В РАО рассказали о популярности российских песен - 17.06.2025, ПРАЙМ
В РАО рассказали о популярности российских песен
Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:55+0300
2025-06-17T05:55+0300
2025-06-17T05:55+0300
бизнес
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского авторского общества.
"Если же говорить о новых трендах, то можно с уверенностью сказать, что пользователи контента и бизнес последние два года всё чаще выбирают отечественную музыку", - сообщили в пресс-службе РАО.
В пресс-службе уточнили, ссылаясь на статистику использования музыки в ресторанах, магазинах и гостиницах, что популярность плейлистов с российскими произведениями выросла в среднем на 30%.
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бизнес, технологии, россия, москва
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
В РАО рассказали о популярности российских песен
РАО: пользователи и предприниматели все чаще выбирают отечественных исполнителей
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского авторского общества.
"Если же говорить о новых трендах, то можно с уверенностью сказать, что пользователи контента и бизнес последние два года всё чаще выбирают отечественную музыку", - сообщили в пресс-службе РАО.
В пресс-службе уточнили, ссылаясь на статистику использования музыки в ресторанах, магазинах и гостиницах, что популярность плейлистов с российскими произведениями выросла в среднем на 30%.