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В РАО рассказали о популярности российских песен - 17.06.2025, ПРАЙМ
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В РАО рассказали о популярности российских песен
В РАО рассказали о популярности российских песен - 17.06.2025, ПРАЙМ
В РАО рассказали о популярности российских песен
Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:55+0300
2025-06-17T05:55+0300
бизнес
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского авторского общества. "Если же говорить о новых трендах, то можно с уверенностью сказать, что пользователи контента и бизнес последние два года всё чаще выбирают отечественную музыку", - сообщили в пресс-службе РАО. В пресс-службе уточнили, ссылаясь на статистику использования музыки в ресторанах, магазинах и гостиницах, что популярность плейлистов с российскими произведениями выросла в среднем на 30%.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
05:55 17.06.2025
 
В РАО рассказали о популярности российских песен

РАО: пользователи и предприниматели все чаще выбирают отечественных исполнителей

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Пользователи и предприниматели последние два года всё чаще выбирают отечественных исполнителей, популярность плейлистов с их песнями выросла в среднем на 30%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского авторского общества.
"Если же говорить о новых трендах, то можно с уверенностью сказать, что пользователи контента и бизнес последние два года всё чаще выбирают отечественную музыку", - сообщили в пресс-службе РАО.
В пресс-службе уточнили, ссылаясь на статистику использования музыки в ресторанах, магазинах и гостиницах, что популярность плейлистов с российскими произведениями выросла в среднем на 30%.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
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