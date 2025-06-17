https://1prime.ru/20250617/rosaviatsiya-858587182.html
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ
Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:51+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация. "53 рейса между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании. Между двумя странами во вторник, 17 июня, плановые перелеты совершат: "Аэрофлот" ( 4 рейса); "Победа" (4); "Сибирь" (1); Air Arabia (6); Emirates (8); Etihad Airways (6); Flydubai (24)", - говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки. Ранее во вторник "Аэрофлот" уже сообщил, что ставит самолеты большей вместимости на направлении в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также в компании заявили, что в приоритетном порядке реагируют на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан РФ. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.
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бизнес, россия, оаэ, аэрофлот, air arabia, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Аэрофлот, Air Arabia, Росавиация
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ
Росавиация: российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между РФ и ОАЭ
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация.
"53 рейса между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании. Между двумя странами во вторник, 17 июня, плановые перелеты совершат: "Аэрофлот" ( 4 рейса); "Победа" (4); "Сибирь" (1); Air Arabia (6); Emirates (8); Etihad Airways (6); Flydubai (24)", - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях.
Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки.
Ранее во вторник "Аэрофлот" уже сообщил, что ставит самолеты большей вместимости на направлении в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также в компании заявили, что в приоритетном порядке реагируют на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан РФ.
В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.
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