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Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ

Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ - 17.06.2025, ПРАЙМ

Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ

Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:51+0300

2025-06-17T17:51+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация. "53 рейса между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании. Между двумя странами во вторник, 17 июня, плановые перелеты совершат: "Аэрофлот" ( 4 рейса); "Победа" (4); "Сибирь" (1); Air Arabia (6); Emirates (8); Etihad Airways (6); Flydubai (24)", - говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки. Ранее во вторник "Аэрофлот" уже сообщил, что ставит самолеты большей вместимости на направлении в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также в компании заявили, что в приоритетном порядке реагируют на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан РФ. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.

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бизнес, россия, оаэ, аэрофлот, air arabia, росавиация