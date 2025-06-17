Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250617/rosaviatsiya-858587182.html
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ
Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:51+0300
2025-06-17T17:51+0300
бизнес
россия
оаэ
аэрофлот
air arabia
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/51/757565161_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_4e86500667b8210d637a8cc07ea3b59b.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация. "53 рейса между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании. Между двумя странами во вторник, 17 июня, плановые перелеты совершат: "Аэрофлот" ( 4 рейса); "Победа" (4); "Сибирь" (1); Air Arabia (6); Emirates (8); Etihad Airways (6); Flydubai (24)", - говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки. Ранее во вторник "Аэрофлот" уже сообщил, что ставит самолеты большей вместимости на направлении в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также в компании заявили, что в приоритетном порядке реагируют на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан РФ. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.
https://1prime.ru/20250617/zaliv-858570411.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/51/757565161_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_8e90c5447cec53a4abcf28c5bc43fb06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, оаэ, аэрофлот, air arabia, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Аэрофлот, Air Arabia, Росавиация
17:51 17.06.2025
 
Российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ

Росавиация: российские и арабские авиакомпании выполнят 53 рейса между РФ и ОАЭ

"Аэрофлот"
Аэрофлот
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ 17 июня, сообщила Росавиация.
"53 рейса между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании. Между двумя странами во вторник, 17 июня, плановые перелеты совершат: "Аэрофлот" ( 4 рейса); "Победа" (4); "Сибирь" (1); Air Arabia (6); Emirates (8); Etihad Airways (6); Flydubai (24)", - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях.
Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки.
Ранее во вторник "Аэрофлот" уже сообщил, что ставит самолеты большей вместимости на направлении в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также в компании заявили, что в приоритетном порядке реагируют на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан РФ.
В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.
% Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ
12:07
 
БизнесРОССИЯОАЭАэрофлотAir ArabiaРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала