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В "Росконгрессе" предупредили об угрозе Великой депрессии
В "Росконгрессе" предупредили об угрозе Великой депрессии - 17.06.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" предупредили об угрозе Великой депрессии
Тарифные войны и фрагментация глобальной экономики создают опасность наступления Великой депрессии в мировой торговле, говорится в опубликованном в преддверии... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T00:26+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Тарифные войны и фрагментация глобальной экономики создают опасность наступления Великой депрессии в мировой торговле, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Тарифные войны выступают дополнительным фактором риска для мировой экономики, которая уже сталкивается с последствиями слабого роста в Китае и стагнации в Европе. Опасность заключается в возможности повторения Великой депрессии в терминах мировой торговли", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что глобализация сделала мировую экономику настолько интегрированной и зависящей от международного разделения труда и производственных цепочек, что большинство стран не способны к быстрому импортозамещению. "Активизация тарифных войн с риском остановки поставок оказывает мультиплицирующий эффект на значительную часть экономики даже в странах с сервисной экономикой, ориентированной на внутренний рынок", - отмечается в документе.
Авторы полагают, что президент США Дональд Трамп будет и дальше пытаться пополнять бюджет и сокращать дефицит торгового баланса за счет пошлин. Однако этот процесс будет сдерживаться необходимостью борьбы с инфляцией, предотвращением рецессии и опасностью превращения Китая в центр свободной торговли на фоне растущего протекционизма США.
Эксперты ожидают, что тарифные войны будут развиваться нелинейно: в зависимости от реакции торговых партнеров и их готовности к заключению сделок Белый дом будет устанавливать ставки тарифов на разных уровнях. Так, США и КНР в ходе переговоров уже согласовали снижение взаимных пошлин. Евросоюз тоже утвердил пошлины на импорт из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, но отложил их в расчете на заключение сделки с американцами.
Однако в любом случае эти решения окажут негативное влияние на мировую экономику. "Новые пошлины, исключительно высокие даже по историческим меркам, окажут значительное влияние на глобальные макроэкономические показатели, структуру торговли и цепочек создания стоимости. Мировые торговые потоки могут сократиться на 5,5-8,5%. Рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,9% в этом и следующем годах (при условии, что тарифные ставки по состоянию на середину мая сохранятся на таком уровне)", - говорится в документе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мировая экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС
В "Росконгрессе" предупредили об угрозе Великой депрессии
"Росконгресс": тарифные войны создают опасность Великой депрессии в мировой торговле
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Тарифные войны и фрагментация глобальной экономики создают опасность наступления Великой депрессии в мировой торговле, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Тарифные войны выступают дополнительным фактором риска для мировой экономики, которая уже сталкивается с последствиями слабого роста в Китае и стагнации в Европе. Опасность заключается в возможности повторения Великой депрессии в терминах мировой торговли", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что глобализация сделала мировую экономику настолько интегрированной и зависящей от международного разделения труда и производственных цепочек, что большинство стран не способны к быстрому импортозамещению. "Активизация тарифных войн с риском остановки поставок оказывает мультиплицирующий эффект на значительную часть экономики даже в странах с сервисной экономикой, ориентированной на внутренний рынок", - отмечается в документе.
Авторы полагают, что президент США Дональд Трамп будет и дальше пытаться пополнять бюджет и сокращать дефицит торгового баланса за счет пошлин. Однако этот процесс будет сдерживаться необходимостью борьбы с инфляцией, предотвращением рецессии и опасностью превращения Китая в центр свободной торговли на фоне растущего протекционизма США.
Эксперты ожидают, что тарифные войны будут развиваться нелинейно: в зависимости от реакции торговых партнеров и их готовности к заключению сделок Белый дом будет устанавливать ставки тарифов на разных уровнях. Так, США и КНР в ходе переговоров уже согласовали снижение взаимных пошлин. Евросоюз тоже утвердил пошлины на импорт из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, но отложил их в расчете на заключение сделки с американцами.
Однако в любом случае эти решения окажут негативное влияние на мировую экономику. "Новые пошлины, исключительно высокие даже по историческим меркам, окажут значительное влияние на глобальные макроэкономические показатели, структуру торговли и цепочек создания стоимости. Мировые торговые потоки могут сократиться на 5,5-8,5%. Рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,9% в этом и следующем годах (при условии, что тарифные ставки по состоянию на середину мая сохранятся на таком уровне)", - говорится в документе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.