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Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса"
Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса"
Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:28+0300
2025-06-17T12:28+0300
технологии
россия
дмитрий баканов
роскосмос
совет федерации
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. В презентации, которую Баканов представил на заседании в Совете Федерации, указано, что в 2024 году пусковая мощность российских космодромов составляла 46 пусков в год, а доля России на мировом рынке пусковых услуг - 6,5%. На этом же слайде представлены данные, согласно которым, в 2030 году мощность космодромов должна составить 66 пусков в год, а в 2036 - 113 пусков. При этом в 2036 году РФ должна занять долю в 28% пусков в мире.
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технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос, совет федерации
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Совет Федерации
12:28 17.06.2025
 
Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса"

Баканов: Россия в рамках нацпроекта должна уметь запускать 113 ракет в год

Роскосмос отложил пуск ракеты-носителя "Протон-М"
Роскосмос отложил пуск ракеты-носителя Протон-М
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
В презентации, которую Баканов представил на заседании в Совете Федерации, указано, что в 2024 году пусковая мощность российских космодромов составляла 46 пусков в год, а доля России на мировом рынке пусковых услуг - 6,5%.
На этом же слайде представлены данные, согласно которым, в 2030 году мощность космодромов должна составить 66 пусков в год, а в 2036 - 113 пусков. При этом в 2036 году РФ должна занять долю в 28% пусков в мире.
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"
12:17
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий БакановРоскосмосСовет Федерации
 
 
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