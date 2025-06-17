https://1prime.ru/20250617/roskosmos-858571689.html

Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса"

Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса" - 17.06.2025, ПРАЙМ

Россия должна уметь запускать 113 ракет в год, заявил глава "Роскосмоса"

Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:28+0300

2025-06-17T12:28+0300

2025-06-17T12:28+0300

технологии

россия

дмитрий баканов

роскосмос

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75339/36/753393674_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_6381a4baa50f8912af11b02f10b0a0e7.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. В презентации, которую Баканов представил на заседании в Совете Федерации, указано, что в 2024 году пусковая мощность российских космодромов составляла 46 пусков в год, а доля России на мировом рынке пусковых услуг - 6,5%. На этом же слайде представлены данные, согласно которым, в 2030 году мощность космодромов должна составить 66 пусков в год, а в 2036 - 113 пусков. При этом в 2036 году РФ должна занять долю в 28% пусков в мире.

https://1prime.ru/20250617/kosmos-858570872.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос, совет федерации