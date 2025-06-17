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В России в мае сократилось число POS-кредитов
В России в мае сократилось число POS-кредитов - 17.06.2025, ПРАЙМ
В России в мае сократилось число POS-кредитов
Объем и количество выданных в мае POS-кредитов сократились на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 160 тысяч на 10,56... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T00:20+0300
2025-06-17T00:20+0300
2025-06-17T00:20+0300
финансы
экономика
банки
москва
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем и количество выданных в мае POS-кредитов сократились на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 160 тысяч на 10,56 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги POS-кредитования в мае 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 159,98 тысячи товарных кредитов на 10,56 миллиарда рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 64%. В мае 2024 года было выдано 450,48 тысячи кредитов на 29,41 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средний чек товарного кредита вырос за год на 1% - до 66 тысяч рублей. Средний срок кредитования стал короче на семь месяцев: в мае 2025 года он составил 14 месяцев. По сравнению с результатами апреля количество выдач товарных кредитов в мае сократилось на 10%, объем – на 8%. В апреле было выдано 177,67 тысячи кредитов на 11,52 миллиарда рублей.
Всего за пять месяцев 2025 года было выдано 894,72 тысячи товарных кредитов на 57,21 миллиарда рублей. По сравнению аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 64%, объем – на 63%. С января по май 2024 года банки выдали 2,49 миллиона кредитов на 154,3 миллиарда рублей.
Согласно данным ОКБ, полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в мае составила 25,31%. В апреле показатель был равен 25,88%.
В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в мае вошли: Москва – 12,99 тысячи кредитов на 1,04 миллиарда рублей, Московская область – 10,02 тысячи кредитов на 750,11 миллиона рублей, Краснодарский край – 7,22 тысячи кредитов на 479,68 миллиона рублей, Санкт-Петербург – 6,37 тысячи кредитов на 474,82 миллиона рублей и Свердловская область – 4,88 тысячи кредитов на 313,84 миллиона рублей.
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финансы, банки, москва, московская область, краснодарский край
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край
В России в мае сократилось число POS-кредитов
ОКБ: объем и количество выданных в мае POS-кредитов сократились на 64%
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем и количество выданных в мае POS-кредитов сократились на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 160 тысяч на 10,56 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги POS-кредитования в мае 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 159,98 тысячи товарных кредитов на 10,56 миллиарда рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 64%. В мае 2024 года было выдано 450,48 тысячи кредитов на 29,41 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средний чек товарного кредита вырос за год на 1% - до 66 тысяч рублей. Средний срок кредитования стал короче на семь месяцев: в мае 2025 года он составил 14 месяцев. По сравнению с результатами апреля количество выдач товарных кредитов в мае сократилось на 10%, объем – на 8%. В апреле было выдано 177,67 тысячи кредитов на 11,52 миллиарда рублей.
Всего за пять месяцев 2025 года было выдано 894,72 тысячи товарных кредитов на 57,21 миллиарда рублей. По сравнению аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 64%, объем – на 63%. С января по май 2024 года банки выдали 2,49 миллиона кредитов на 154,3 миллиарда рублей.
Согласно данным ОКБ, полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в мае составила 25,31%. В апреле показатель был равен 25,88%.
В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в мае вошли: Москва – 12,99 тысячи кредитов на 1,04 миллиарда рублей, Московская область – 10,02 тысячи кредитов на 750,11 миллиона рублей, Краснодарский край – 7,22 тысячи кредитов на 479,68 миллиона рублей, Санкт-Петербург – 6,37 тысячи кредитов на 474,82 миллиона рублей и Свердловская область – 4,88 тысячи кредитов на 313,84 миллиона рублей.