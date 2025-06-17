https://1prime.ru/20250617/rossija-858555739.html

Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию

Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ

Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию

Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T03:45+0300

2025-06-17T03:45+0300

2025-06-17T03:45+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858555739.jpg?1750121132

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот". Пожар на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел 4 июня, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и доставил в Пусан. Судно было на плаву, разлива топлива не отмечалось. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец сообщал РИА Новости, что судно дрейфует в северокорейских водах. На прошлой неделе он отмечал, что моряки еще в Пусане. "Все моряки уже дома, все в порядке", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где сейчас находится судно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия