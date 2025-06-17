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Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию
Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T03:45+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот".
Пожар на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел 4 июня, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и доставил в Пусан. Судно было на плаву, разлива топлива не отмечалось. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец сообщал РИА Новости, что судно дрейфует в северокорейских водах. На прошлой неделе он отмечал, что моряки еще в Пусане.
"Все моряки уже дома, все в порядке", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где сейчас находится судно.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна "Айсберг" доставили из Пусана в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот".
Пожар на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел 4 июня, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и доставил в Пусан. Судно было на плаву, разлива топлива не отмечалось. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец сообщал РИА Новости, что судно дрейфует в северокорейских водах. На прошлой неделе он отмечал, что моряки еще в Пусане.
"Все моряки уже дома, все в порядке", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где сейчас находится судно.