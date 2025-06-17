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В России снизились продажи азиатского десерта Моти

В России снизились продажи азиатского десерта Моти - 17.06.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи азиатского десерта Моти

Продажи азиатского десерта моти в заведениях общепита в РФ весной 2025 года снизились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом интерес | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:01+0300

2025-06-17T05:01+0300

2025-06-17T05:01+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продажи азиатского десерта моти в заведениях общепита в РФ весной 2025 года снизились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом интерес россиян к азиатским горячим блюдам и алкоголю остается стабильным, говорится в совместном исследовании Metro и "Контур.Маркета", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В то время как супы, лапша и алкогольные напитки сохраняют стабильный спрос в ресторанах, сегмент азиатских десертов переживает заметный спад. Продажи традиционных позиций вроде воздушных булочек Бао и мороженого Моти упали на 25% и 29%", - отмечается в исследовании, основанном на анализе 4,5 миллиона кассовых чеков, где сравнивались данные за март-май 2025 и аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, по данным проведенной аналитики, спрос на японскую водку саке в заведениях общепита увеличился на 8%. Также популярностью среди россиян пользуются классические супы, в том числе рамен, том ям, мисо и фо бо, и различные вариации лапши. "Особенно заметна положительная динамика в подкатегориях: соусы и пасты (шрирача, соевый, кисло-сладкий соусы, рисовый уксус, васаби, пасты мисо и том ям) выросли на 20%, а сухая продукция, включая листы нори и панировочные сухари, показала более чем 100%-ный рост", - добавляет руководитель Дивизиона товаров длительного срока хранения Metro Даниэль Криночкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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