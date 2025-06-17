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В Rocket Cargo рассказали о задержках при доставке грузов в Россию

В Rocket Cargo рассказали о задержках при доставке грузов в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ

В Rocket Cargo рассказали о задержках при доставке грузов в Россию

Задержки начали фиксироваться при авиадоставке грузов в Россию из других стран, в частности из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Катара, из-за... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T06:44+0300

2025-06-17T06:44+0300

2025-06-17T06:44+0300

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Задержки начали фиксироваться при авиадоставке грузов в Россию из других стран, в частности из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Катара, из-за конфликта Израиля и Ирана, заявили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "При авиадоставке грузов из других стран в Россию сейчас начали фиксироваться задержки. Это связано с конфликтом Израиля и Ирана, обострившимся 13 июня, и отменой в связи с этим большого числа рейсов, следующих через воздушное пространство этих государств. Задержки касаются перевозок грузов по большому количеству направлений. Они затрагивают, в частности, доставку из Израиля, ОАЭ, Турции, Катара", - рассказали в компании. В Rocket Cargo добавили, что на фоне ближневосточного конфликта наблюдают и увеличение время доставки на рейсах с других материков, например из Южной Америки. Некоторые маршруты оттуда также могли проходить над конфликтующими странами, и сейчас их приходится перестраивать. "Задержки при авиадоставке грузов из других стран в Россию сейчас могут составлять до 7 дней на разных направлениях. Но стоит отметить, что, например, перевозки из ОАЭ задерживаются меньше, чем на неделю, поскольку рейсов из Эмиратов много и поэтому вариантов транспортировки достаточно", – заключили в компании. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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бизнес, россия, израиль, иран, турция