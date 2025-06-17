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Россия в январе-апреле сократила экспорт зерна в Казахстан в пять раз - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе-апреле сократила экспорт зерна в Казахстан в пять раз
Россия в январе-апреле сократила экспорт зерна в Казахстан в пять раз - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле сократила экспорт зерна в Казахстан в пять раз
Россия в январе-апреле этого года сократила экспорт зерна в Казахстан сразу в пять раз в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T07:17+0300
2025-06-17T07:17+0300
экономика
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мировая экономика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле этого года сократила экспорт зерна в Казахстан сразу в пять раз в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом сократился экспорт в соседнюю республику пшеницы - в семь раз, до 24,3 миллиона долларов. Также заметно просели поставки овса - в четыре раза, до 40,3 тысячи долларов, кукурузы - втрое, до 1,3 миллиона долларов и гречихи - также втрое, до 77,7 тысячи долларов. Вдвое уменьшились поставки риса (до 1,5 миллиона долларов), сорго (до 111,9 тысячи долларов) и ячменя (до 8 миллиона долларов). Зато заметно вырос экспорт ржи - вдвое к январю-апрелю прошлого года, до 419,3 тысячи долларов.
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россия, мировая экономика, москва, казахстан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, КАЗАХСТАН
07:17 17.06.2025
 
Россия в январе-апреле сократила экспорт зерна в Казахстан в пять раз

Россия в январе-апреле сократила экспорт зерна в Казахстан в пять раз

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле этого года сократила экспорт зерна в Казахстан сразу в пять раз в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Сильнее всего по сравнению с прошлым годом сократился экспорт в соседнюю республику пшеницы - в семь раз, до 24,3 миллиона долларов. Также заметно просели поставки овса - в четыре раза, до 40,3 тысячи долларов, кукурузы - втрое, до 1,3 миллиона долларов и гречихи - также втрое, до 77,7 тысячи долларов.
Вдвое уменьшились поставки риса (до 1,5 миллиона долларов), сорго (до 111,9 тысячи долларов) и ячменя (до 8 миллиона долларов).
Зато заметно вырос экспорт ржи - вдвое к январю-апрелю прошлого года, до 419,3 тысячи долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАКАЗАХСТАН
 
 
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