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Экономист оценил роль России в деэскалации между Ираном и Израилем
Экономист оценил роль России в деэскалации между Ираном и Израилем - 17.06.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил роль России в деэскалации между Ираном и Израилем
Россия могла бы сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем и возвращении сторон за стол переговоров, заявил РИА Новости известный... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:32+0300
2025-06-17T16:32+0300
2025-06-17T16:32+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Россия могла бы сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем и возвращении сторон за стол переговоров, заявил РИА Новости известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Было бы прекрасно, если бы Россия стала посредником. Необходимо немедленно прекратить агрессию Израиля и возобновить переговоры по контролю над иранскими ядерными объектами и снятию санкций", - сказал он. По словам Сакса, Израиль всеми силами стремится сорвать возможность дипломатического урегулирования, несмотря на то что сбалансированное соглашение "было и остаётся достижимым". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ВАШИНГТОН, Джеффри Сакс
Экономист оценил роль России в деэскалации между Ираном и Израилем
Экономист Сакс: Россия могла бы стать посредником между Ираном и Израилем
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Россия могла бы сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем и возвращении сторон за стол переговоров, заявил РИА Новости известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Было бы прекрасно, если бы Россия стала посредником. Необходимо немедленно прекратить агрессию Израиля и возобновить переговоры по контролю над иранскими ядерными объектами и снятию санкций", - сказал он.
По словам Сакса, Израиль всеми силами стремится сорвать возможность дипломатического урегулирования, несмотря на то что сбалансированное соглашение "было и остаётся достижимым".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России