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"Росконгресс": рост доходности гособлигаций создает условия для кризиса

"Росконгресс": рост доходности гособлигаций создает условия для кризиса - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": рост доходности гособлигаций создает условия для кризиса

Растущая доходность гособлигаций в странах мира создает условия для развития глобального финансового кризиса, подобного тому, который случился в 2008 году,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T02:27+0300

2025-06-17T02:27+0300

2025-06-17T02:27+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Растущая доходность гособлигаций в странах мира создает условия для развития глобального финансового кризиса, подобного тому, который случился в 2008 году, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. Авторы доклада указывают на рост доходности государственных облигаций в мире. "Если эта тенденция сохранится — рост доходности, высокий уровень долга и неопределенность в отношении политики — существует реальный риск экономического спада, вплоть до кризиса, подобного тому, что произошел в 2008 году", - говорится в документе. "Повышение доходности облигаций, которое делает заимствования для правительств более дорогими, также увеличивает расходы потребителей и предприятий, влияя на ставки по ипотеке, кредитам и платежи по кредитным картам. В преддверии финансового кризиса 2008 года кредитные рынки демонстрировали похожие признаки, прежде чем акции рухнули", - отмечают эксперты. В докладе говорится о том, что государства вынуждены наращивать заимствования, в частности, чтобы профинансировать растущие военные расходы. Так, в Европе, включая Россию, в 2024 году военные расходы выросли на 17% и составили 693 миллиарда долларов. "В предстоящие годы эта тенденция станет еще более выраженной, поскольку Европейский союз сделал ставку на перезапуск экономического роста через наращивание оборонных расходов", - указывают авторы доклада. Аналогичные тенденции эксперты отмечают во всех странах НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Глобальное военное бремя, определяемое как доля военных расходов в мировом ВВП, в 2024 году увеличилось до 2,5% по сравнению с 2,3% в 2023 году. Поскольку правительства все больше отдают приоритет военной безопасности, часто за счет других статей бюджета, в ближайшие годы эти компромиссы могут иметь значительные последствия для экономики и социальной сферы", - говорится в докладе. Авторы уверены, что рост доходностей по долгам — это долгосрочный тренд, который будет развиваться в предстоящее десятилетие. "Переход к многополярности может привести к повышению ставок во всем мире. Поскольку государства стремятся к большей экономической самостоятельности, это потребует более сильного денежно-кредитного и фискального стимулирования, особенно в Японии и странах ЕС. Увеличение государственных заимствований окажет давление на стоимость суверенных облигаций и повысит доходность", - указывают аналитики. "Изменить тенденцию к росту военной напряженности мог бы только серьезный экономический кризис, особенно в Европе, где в случае всплеска инфляции, безработицы и сокращения социального обеспечения эти факторы могут привести к смене правительств", - полагает "Росконгресс". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

европа

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, мировая экономика, европа, азиатско-тихоокеанский регион, япония, нато, ес, росконгресс